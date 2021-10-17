Журналисты узнали, вернули ли ценности клиентам «Белгазпромбанка», которые пропали из ячеек после обыска 2 17.10.2021, 18:32

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Многие заявляли, что видели свои сбережения в сюжетах БТ.

Некоторые клиенты Белгазпромбанка после обысков в головном офисе в июне прошлого года написали заявления в банк и милицию из-за пропажи ценностей из депозитарных ячеек. К примеру, гражданка Украины заявляла, что у нее изъяли около 170 тысяч долларов. Пострадавшие клиенты жаловались, что их не уведомляли о каких-либо действиях в отношении содержимого ячеек. Некоторые их них рассказывали, что видели свои ценности в сюжетах по госТВ про «доходы» Виктора Бабарико и уголовное дело против топ-менеджеров банка. Zerkalo.io попыталось узнать, вернули ли клиентам банка изъятое содержимое депозитарных ячеек.

Напомним, после обыска в июне прошлого года в головном офисе Белгазпромбанка некоторые клиенты обнаружили, что из их депозитарных ячеек пропало содержимое. Пострадавшие обращались с заявлениями в банк, милицию, КГК, КГБ, Генпрокуратуру и Администрацию Лукашенко. В самом банке рассказывали, что заявления из-за вскрытия депозитарных ячеек написали 8 клиентов, их передали в Госконтроль. Позже пострадавшие клиенты банка рассказывали, что их заявления перенаправили в КГБ, а их самих вызывали в это ведомство.

Как минимум один из пострадавших клиентов Белгазпромбанка до сих пор не получил ценности, которые изъяли из депозитарной ячейки при обысках. Он получил только документы, а деньги и ценности силовики не вернули.

«Нет никаких движений», — рассказал клиент банка. По его словам, он не рассчитывает уже вернуть содержимой ячейки. «Договор с банком на аренду депозитарной ячейки истек, вряд ли от банка теперь будут новости», — уточнил клиент Белгазпромбанка.

Связаться с другими пострадавшими клиентами этого банка, у которых также пропало содержимое ячеек, не удалось. По нашей информации, заявления в КГК написали как минимум 4 пострадавших клиента банка.

Напомним, среди тех, у кого вскрыли депозитарную ячейку и изъяли ее содержимое, была в том числе гражданка Украины. Иностранка, которая заявляла о пропаже более 170 тысяч долларов, она обращалась к Александру Лукашенко. Ей спустя некоторое время вернули деньги.

Еще один клиент банка оценивал общую сумму изъятых ценностей из его депозитарной ячейки в Белгазпромбанке в 120 тысяч рублей. У него исчезли в том числе наличные доллары и евро, золотые мерные слитки Нацбанка, инвестиционные монеты, леджеры.

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