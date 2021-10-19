Huawei построит в Саудовской Аравии крупнейшее в мире хранилище энергии 19.10.2021, 9:37

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Это одна из ключевых частей плана Эр-Рияда.

Китайская Huawei Digital Energy Technologyи китайская инжиниринговая компания Shandong Electric Power Construction подписали проект о строительстве в Саудовской Аравии хранилища энергии объемом 1300 МВтч, передает Gizmochina .

На сегодняшний день это является крупнейшим в мире хранилищем энергии, а также проектом внесетевого хранилища энергии. Хранилище будет построено в рамках проекта Red Sea New City, который предполагает строительство нового города Неом.

Это одна из ключевых частей плана Саудовской Аравии «Видение до 2030 года». Как отмечает издание, Саудовская Аравия стремится обеспечить потребности нового города в энергии только за счет возобновляемых источников энергии.

План представляет собой стратегическую основу для снижения зависимости страны от нефти, диверсификации экономики и развития секторов государственных услуг, таких как здравоохранение, образование, инфраструктура, отдых и туризм.

Отмечается, что Huawei Digital Energy Technology была основана совсем недавно — 7 июня 2021 года. Ее юридическим представителем является замглавы Huawei Ху Хоукун.

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