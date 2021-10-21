Гамбит Шварца
- Виктор Шендерович
- 21.10.2021, 13:26
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Он формулировал блистательно — и победил.
125 лет Евгению Шварцу сегодня.
Он формулировал блистательно.
«Единственный способ избавиться от драконов – это иметь своего собственного»...
Цитировать – одно наслаждение, вдумываться страшновато.
— Все сказочки пишешь? – приветствовал Евгения Львовича некий совпис.
— Это вы сказочки пишете, - отвечал ему автор пьесы «Тень». Дело происходило в стране, где Тень давно стала Генеральным секретарем и переказнила всех ученых…
Шварц ходил по краю и, кажется, не очень берегся – поддерживал репрессированных друзей и память о них, писал «все, кроме доносов». Ему повезло – он умер в своей постели. Повезло нам - Шварц исполнил свое предназначение, оставив читателям свои волшебные бессмертные сказки.
Он был умен и зорок. Он понимал людей и был печален от этого знания, в полном соответствии со старой формулой. Он жил в трагические и лживые времена – «как ни в чем не бывало».
В листок с его диагнозом нам – про сытость в острой форме, опасную для окружающих, – стоит все-таки всмотреться.
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В сорок третьем году Евгений Шварц написал «Дракона» и понес пьесу в Главлит, причем сразу в несколько кабинетов! И в Главлите «Дракона» — пропустили (это удивляло советских читателей еще много лет спустя).
Логику такого удивительного свободомыслия объясняет анекдот послевоенных лет. В ресторан входит фронтовой капитан, заказывает одно, другое… А ничего нет. Голодуха.
— Эх, — говорит капитан, — до чего страну довел, черт усатый!
Ну, ему сразу руки за спину — и к чекистам. И, по законам анекдота, приводят чекисты этого капитана к Сталину. И Сталин спрашивает:
— Кого вы имели в виду, товарищ капитан, когда говорили «черт усатый»?
— Гитлера, товарищ Верховный Главнокомандующий!
— Хорошо, — говорит Сталин. — А вы кого имели в виду, товарищи чекисты?
…Несчастные цензоры, холодея в своих кабинетах и озираясь на соседние, читали шварцевское переложение немецкой легенды о Драконе.
Антифашистский текст? Безусловно.
Только ли антифашистский? Интересный вопрос…
Но запрет пьесы означал бы явку с повинной, и в ушах у цензоров звучал негромкий голос с кавказским акцентом:
— А вы кого имели в виду?..
И Шварц победил.
Виктор Шендерович, t.me