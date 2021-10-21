ЕС анонсировал сильный ответ режиму Лукашенко за гибридную атаку
- 21.10.2021, 22:54
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Миграционный кризис выйдет узурпатору боком.
В Брюсселе началась встреча лидеров Европейского Союза. Среди вопросов, которые собираются обсудить европейские политики, – миграционный кризис на границе с Беларусью, который стал угрозой для объединенной Европы, передает «Белсат».
«То, что мы видим на границе с Беларусью, мы рассматриваем как гибридную атаку с ее стороны. Ничьей жизнью нельзя рисковать ради политических целей. Уверена, что мы добавим единственный, сильный ответ, чтобы Беларусь прекратила такие действия», – заявила председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.