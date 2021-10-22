Известный инфекционист о COVID-19: Должностным лицам придется ответить перед законом 2 22.10.2021, 10:59

5,552

Никита Соловей

фото: Onliner.by

Никита Соловей жестко раскритиковал Минздрав.

Известный инфекционист Никита Соловей в «Фейсбуке» прокомментировал отмену Минздравом обязательного масочного режима в местах массового скопления людей:

— Поясню человеческим языком. Во время пандемии COVID-19, еще скорее всего даже не на пике заболеваемости, когда поликлиники и стационары учреждений здравоохранения всех регионов страны захлебываются от пациентов c COVID-19, нехватки кислорода, лекарственных средств, когда приостановлено оказание помощи пациентам практически со всей плановой патологией, когда многих пациентов даже с острыми заболеваниями врачи вынуждены отправлять лечиться домой, так как физически некуда госпитализировать, не подвергая риску инфицироваться еще и ковидом, отменяется обязательный масочный режим в местах массового скопления людей.

Например, в метрополитене в час пик, в магазинах, торговых центрах и т.д.

Меня не удивляет позиция чиновников МЗ РБ. Там давно все понятно. Основная цель этого «министерства» уже давно — выслужиться перед вышестоящими чиновниками, и точно не забота о людях, все последовательные действия от фальсификаций статистики по заболеваемости и смертности от ковида до удивительно «тактических» решений об этом ярко свидетельствуют.

Должностным лицам в недалеком будущем за это еще придется ответить перед законом и белорусским народом. Текущий прецедент Бразилии Вам в помощь.

Меня удивляет позиция очень многих моих коллег. Неужели в санитарно-эпидемиологической службе, инфекционной службе, анестезиологии и реаниматологии, других отраслях среди штатных и внештатных специалистов не осталось настоящих врачей, для которых здоровье и благополучие собственного народа гораздо важнее, чем сиюминутное благополучие кучки чиновников?

Сколько еще надо сотен смертей пациентов в день, чтобы вы достали свои языки из одного места и наконец начали делать все возможное для прекращения творящегося с ковидом безумия? В том числе влияя на ключевые решения по предотвращению дальнейшего распространения пандемии. Наверное, это риторический вопрос. Но, может, хоть кто-то еще сможет задуматься...

Дорогие пациенты! Медики не паникуют. Они из последних сил, оказывая помощь на дому, в поликлиниках и стационарах, делают все возможное, чтобы вы вышли из катастрофы с COVID-19 с минимальными потерями. К сожалению, не все зависит от нас самих.

Я еще раз призываю как можно быстрее вакцинироваться всех, кто этого еще не сделал, использовать маски хотя бы в транспорте и местах массового скопления людей, отменить необязательные подходы в магазины, торговые центры, на развлекательные мероприятия, заботиться не только о себе, но о людях рядом с вами, которые зачастую могут быть более уязвимы, чем мы. Только вместе мы сможем справиться!

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».