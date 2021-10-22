Президент Литвы: Евросоюзу нужен физический барьер на границе с Беларусью 22.10.2021, 12:52

Гитанас Науседа

Гитанас Науседа призвал к решительным мерам по борьбе с гибридными атаками Минска.

Европейскому союзу нужен физический барьер на границе с Беларусью, чтобы справиться с миграционным кризисом, заявил президент Литвы Гитанас Науседа 22 октября перед началом заседаний второго дня саммита ЕС в Брюсселе, сообщает Delfi.

«Сегодня мы должны обсудить очень важный вопрос — миграцию, — сказал он. — Я представляю Литву, и мы видим продолжающуюся гибридную атаку со стороны белорусского режима, которая становится все более агрессивной. Мы видим, как предпринимаются усилия по упрощению визового режима [для потенциальных мигрантов], мы видим попытки белорусского режима найти новые связи, новые направления на Ближнем Востоке, в восточных странах. Таким образом, количество потенциальных мигрантов, которые могут пересечь границу с ЕС, к сожалению, увеличивается».

По его словам, в этих условиях Евросоюзу нужны «очень четкие действия». Он считает, что лидеры стран объединения «должны внести поправки в законодательство, чтобы быть готовыми принять вызов, который бросает белорусский режим».

«Мы также видим определенную кампанию по дезинформации, выстроенную на теме миграции, — отметил Науседа. — Мы видим, как шельмуют внешнюю политику ЕС. Белорусский режим сомневается в нашей способности справиться с миграционным кризисом и, конечно, пытается обострить ситуацию с правами человека. Это причина, по которой мы должны быть решительными, нам нужны решения, действия, и мы должны сделать это как можно скорее».

На вопрос, какие действия сейчас предпринимаются для того, чтобы справиться с миграционным кризисом, президент Литвы ответил: «Мы стремимся обновить или переосмыслить руководящие принципы нашей политики миграции и предоставления убежища, которые были установлены несколько лет назад при иных обстоятельствах».

«В то время это действительно был гуманитарный кризис, а не ситуация, когда миграцию используют как инструмент против суверенных стран ЕС. Мы также должны поговорить о физическом барьере или физической границе, которая крайне необходима в качестве краткосрочной меры для того, чтобы справиться с этим кризисом. Потому что никто не знает, что будет завтра. Может быть, три, четыре, пять тысяч мигрантов будут одновременно находиться на границе или попытаются пересечь границу в разных местах, а мы будем не готовы принять этот вызов. Вот почему в этот раз мы вновь должны быть решительными», — заявил Науседа.

Из-за увеличения потока нелегальных мигрантов с белорусской стороны Литва ввела режим экстремальной ситуации на всей территории страны, Латвия и Польша — чрезвычайное положение в районах, граничащих с Беларусью. Эти страны также приняли решение оборудовать свою границу с Беларусью временными заграждениями, некоторые уже начали реализовывать соответствующие проекты.

Руководство стран Балтии и Польши возлагает ответственность за миграционный кризис на границе на белорусские власти, те обвинения отвергают.

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