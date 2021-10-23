«Конец света» для Путина Виталий Портников, «Грани»

23.10.2021, 9:34

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Песков проговорился о главных «инстинктах» Кремля.

Кремлевский пресс-секретарь Дмитрий Песков вновь заявил, что вступление Украины в НАТО - "наихудший сценарий", требующий от России "активных мер для обеспечения собственной безопасности".

Какие это меры, Песков не уточнил, но тут и уточнять особо не нужно: война - это война. Именно войной Кремль пугает Украину и Запад, когда встает вопрос о евроатлантической интеграции. Между тем речь идет о праве суверенного государства присоединяться к любым альянсам и блокам, и не России решать, куда Украине вступать. В Москве свято уверены, что украинский суверенитет - как и суверенитет любой другой бывшей советской республики - вещь условная, что суверенитет - это когда в СНГ или в ОДКБ. А когда в ОДКБ не хочется, тогда мы едем к вам. На танке. Потому что ОДКБ - миролюбивый союз. А НАТО - агрессивный блок.

При этом полагается не замечать, что именно Кремль старается в последние годы обострять отношения с НАТО всюду, где это только можно сделать. Представительство России при НАТО фактически закрыто, а миссия НАТО изгнана из Москвы - то есть речь идет о фактическом замораживании "дипломатических отношений" между Россией и альянсом. Если в Черном море появляется британский военный корабль, который передвигается в нейтральных водах, объявленных Россией своими после оккупации Крыма, - его обстреливают. Если над Черным морем появляются американские военные самолеты, передвижение которых никак не нарушает российского суверенитета, - российский Генштаб направляет перехватчиков. Мы постоянно видим самого настоящего дворового забияку, который отчаянно хочет, чтобы с ним начали тягаться - по любому поводу.

Именно поэтому угрозы Пескова и других российских чиновников - это вовсе не пустые разговоры. Москва и так уже постаралась превратить соседние страны в государства-инвалиды с отторгнутыми территориями. И хотя президент Соединенных Штатов утверждает, что оккупация Крыма и Донбасса не будет препятствовать евроатлантической интеграции Украины, вопрос о том, как принять в альянс страну с неурегулированным территориальным конфликтом все равно будет главным - даже если Украина или Грузия будут соответствовать всем натовским стандартам.

При этом Кремль продолжает пугать новыми военными действиями, даже не удосуживаясь обьяснить, почему членство в НАТО Литвы, Латвии, Эстонии, Польши или Норвегии - а эти страны тоже имеют общую границу с Россией - не привело к коллапсу российской безопасности, а членство Украины - это конец света. Нам просто предлагают принять российскую позицию как непреложный факт: нельзя в НАТО и все тут.

Вообще-то я знаю ответ на этот вопрос. Если Украина действительно когда-нибудь станет членом НАТО, это будет означать, что Россия больше не сможет безнаказанно на нее нападать, красть ее территорию, убивать ее граждан, вывозить в российские города украинские предприятия - то есть делать то, что обычно делает уверенный в своей безопасности маньяк. И да, это и есть та самая национальная безопасность, о которой рассуждает Дмитрий Песков. В Пескове и его начальнике Путине говорит инстинкт насильника, который боится, что из его рук могут вырвать жертву, которую он привык терзать и мучить. И этого в Кремле решительно не хотят допустить.

Виталий Портников, «Грани»

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