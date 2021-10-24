Глава МВД Германии поддержал ужесточение контроля на польско-белорусской границе 2 24.10.2021, 22:15

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Берлин готов усилить свое присутствие на границе Польши и Беларуси.

Глава МВД Германии Хорст Зеехофер поддержал ужесточение контроля на польско-белорусской границе, передает ТАСС.

"По возможности внутри Европы не должно быть больше погранконтроля. Это, однако, удастся только в том случае, если будет работать защита внешних границ", - указал Зеехофер. Он отметил, что в свете притока мигрантов через Беларусь на границе соседней с ФРГ Польши службу несут сотни сотрудников федеральной полиции Германии. "Если будет необходимо, я готов усилить там присутствие", - сказал министр. Ранее он предложил своему польскому коллегу вместе патрулировать общую границу.

Зеехофер поддержал ужесточение контроля на польско-белорусской границе. "В духе европейской идеи я убежден в том, что мы должны знать, кто к нам прибывает. Вполне законно, если мы будем таким образом охранять внешнюю границу, чтобы не происходило незаконного пресечения. Тот, кто хочет въехать, должен выполнить условия, и это следует контролировать", - сказал глава МВД, отвечая на вопрос о необходимости ужесточения контроля на границе Польши и Беларуси.

Министр сообщил, что "нерегулярный приток мигрантов" осуществляется сейчас в Германию по разным направлениям. "В Турции цифры по беженцам растут, через Польшу из Беларуси значительно увеличилось число прибывающих, а из Греции мы видим нелегальное пресечение границы по воздуху. Мы должны быть бдительными, так как миграционное давление на Германию и Европу по-прежнему высоко", - констатировал Зеехофер.

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