Иран отреагировал на кризис, устроенный белорусским режимом на границе с ЕС 12 25.10.2021, 14:03

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Тегеран уведомил официальный Минск.

Иран выразил озабоченность по поводу ситуации с иранскими гражданами, которые застряли на белорусско-литовской границе. С таким заявлением выступил официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде. Он отметил, что Иран «официально уведомил белорусскую сторону о серьезной обеспокоенности ситуацией с иранскими гражданами, оказавшимися в ловушке на границе».

— После того, как Министерству иностранных дел стало известно о ситуации [с гражданами Ирана], посольству Ирана в Беларуси было поручено срочно заняться этим вопросом. Посольство незамедлительно связалось с МИД и другими соответствующими белорусскими органами для получения дополнительной информации о положении наших соотечественников, оказавшихся в ловушке на белорусско-литовской границе, и решения их проблем. Во время этих звонков посольство призвало к сотрудничеству компетентные белорусские учреждения, — заявил Саид Хатибзаде.

Также представитель МИД Ирана сказал, что делегация посольства отправилась в приграничные районы, где по некоторой информации должны находиться граждане данной страны.

— Мы уверены, что белорусское правительство будет сотрудничать в рамках дружественных отношений Тегеран-Минск. МИД Ирана также будет серьезно заниматься данным вопросом до тех пор, пока не будут решены проблемы соотечественников.

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