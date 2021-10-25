Сколько уходит на зарплаты «Динамо», которое спонсируют из карманов нефтяников и шахтеров? 9 25.10.2021, 16:13

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И это без различных бонусов.

На зарплаты хоккейного «Динамо» тратят почти 6 миллионов долларов в год. Такую информацию опубликовало спортивное издание Sport24. Это данные без учета бонусов, которые наверняка также предусмотрены. Издание подчеркивает, что цифры примерные, так как посчитать ведомости точно нельзя из-за трансферов, перемещений игроков между командами системы и списка травмированных.

Согласно регламенту КХЛ, сегодня установлен жесткий «потолок» зарплат в размере 900 миллионов российских рублей и «пол» — 315 миллионов (речь про максимальную и минимальную суммы). Это 12,7 и 4,5 миллиона долларов соответственно.

Если брать бюджеты клубов Западной конференции, в которой выступает минское «Динамо», то у белорусского клуба восьмой показатель — 420 миллионов российских рублей (почти 6 миллионов долларов по нынешнему курсу). Впереди ЦСКА, «Локомотив» (по 12,7 миллиона долларов), СКА (около 12,4 миллиона долларов), «Динамо» Москва (около 10,9 миллиона долларов), «Йокерит» (около 10,1 миллиона долларов), «Спартак» (около 7,9 миллиона долларов) и «Торпедо» (около 6,8 миллиона долларов). Позади «Динамо» оказались «Витязь», «Северсталь», «Сочи» и «Динамо» Рига.

Генеральным спонсором минского «Динамо» выступает госпредприятие «Беларуськалий», генеральным партнером — «Мозырский НПЗ».

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