На рынке российского госдолга вспыхнул «сигнал тревоги» для экономики РФ 1 26.10.2021, 9:11

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Ситуация постепенно идет к биржевой панике».

В то время как власти заявляют о полном восстановлении экономики после пандемии и строят планы разогнать рост до мировых темпов в 3% ежегодно, рынок российского госдолга начинает закладывать в цены скатывание в новую рецессию, сообщает finanz.ru.

Обвальное падение цен облигаций федерального займа, которое началось в пятницу и продолжилось в понедельник, привело к тому, что кривая доходности госбумаг стала инвертированной: ставки по ОФЗ с короткими сроками превысили ставки по длинным впервые за 7 лет. На конец торгов на Московской бирже доходность 2-летних ОФЗ 26211 составила 7,98% годовых, а 10-летних ОФЗ-26128 - 7,96%.

Ставки по 4-летним ОФЗ-26234 (8,08% годовых) оказались выше, чем у 15-летних ОФЗ-26240 (8%).

Необычное явление на долговом рынке считается сигналом надвигающегося экономического спада. В США инверсия кривой корректно «предсказала» все рецессии за последние полвека, в том числе «ковидную», когда о вирусе еще никто не слышал: «сигнал тревоги» на долговом рынке зажегся в в июне 2019 года, а затем повторился несколько раз осенью и зимой.

На рынке российского госдолга последний раз доходности переворачивались «вверх дном» в октябре 2014 года - накануне обвала цен на нефть, девальвации рубля и самой продолжительной в XXI веке рецессии, после которой уровень жизни не восстановился до сих пор.

«Рынок постепенно идет к биржевой панике», - констатирует гендиректор «Иволга Капитал» Андрей Хохрин.

Пережив в пятницу сильнейшее за полтора года падение, цены ОФЗ не смогли нащупать дна в понедельник. Отслеживающий котировки госбумаг индекс RGBI потерял еще 0,91% и опустился до отметки 138,24 пункта, ниже которой за последние два года находился лишь однажды - на пике крушения рынков в марте 2020-го.

При дорожающей нефти и «штиле» на рынке долгов развивающихся стран, доходности госбумаг России добрались до уровня 8% или превысили его.

«Холодным душем» для ОФЗ стало пятничное решение ЦБ, говорит старший аналитик Ольга Николаева. Банк России не только поднял ключевую ставку больше ожиданий (с 6,75% до 7,5% годовых), но и фактически предупредил о возможном повышении сразу до 8,5% в декабре.

Одновременно ЦБ ухудшил прогноз по инфляции и теперь допускает, что замелить рост цен до конца года уже не получится: верхняя граница его оценки 7,9% против 7,8% сейчас.

«Бурная реакция долгового рынка - это прямое следствие упорной недооценки им инфляционных рисков», - отмечает управляющий директор Газпромбанк Private Banking Егор Сусин.

За последние 12 месяцев индекс RGBI просел на 10,3%, окунув в убытки держателей ОФЗ даже с учетом выплаченных Минфином купонов. Российские банки - крупнейшие держатели госбумаг - только за сентябрь потеряли на обесценении своих портфелей 110 млрд рублей, в августе - 32 млрд.

На декабрьском заседании ЦБ, скорее всего, продолжит повышать ключевую ставку - инфляция вряд ли опустится сильно ниже текущих значений, пишут аналитики Райффайзенбанка.

В котировки рынка свопов уже заложена ставка в 8,25% на горизонте 6 месяцев и 9,25% через год.

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