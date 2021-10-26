40 стран осудили режим Лукашенко за ситуацию с нелегальными мигрантами 3 26.10.2021, 11:53

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Заявление принято в рамках Третьего комитета Генеральной Ассамблеи ООН.

В совместном заявлении более 40 стран, входящих в ООН, осудили нарушения прав человека режимом Лукашенко, включая использование мигрантов в политических целях. Польша — среди подписавших и инициаторов принятия документа, сообщает «Польское радио».

Заявление принято в рамках Третьего комитета Генеральной Ассамблеи ООН по социальным, гуманитарным вопросам и правам человека. Документ подписали, в частности, США, Великобритания, Евросоюз, Израиль, Австралия, Япония и Южная Корея.

Тем временем польские военные построили 139 километров ограждения вдоль польско-белорусской границы. Это поможет предотвратить попытки незаконного пересечения границы мигрантами.

Посольство Ирана обратилось к властям Беларуси с просьбой о помощи и сотрудничестве в установлении контакта с иранцами, застрявшими на границе. Послу Ирана в РБ удалось поговорить с одним из мигрантов по телефону. Сотрудники посольства Ирана выехали на границу с Литвой, чтобы проанализировать ситуацию на месте и подготовить условия для возвращения мигрантов на родину.

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