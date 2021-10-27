Ученые обнаружили парадоксальную пользу зеленого чая 27.10.2021, 11:33

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Исследователи сделали неожиданный вывод.

Самые распространенные полифенолы, содержащиеся в листьях зеленого чая, — галлат эпигаллокатехина (EGCG), галлат эпикатехина, эпигаллокатехин и эпикатехин: они составляют до 42% его экстракта и считаются антиоксидантами. Следовательно, предотвращают повреждение клеток в организме, так называемый окислительный стресс, пишет Naked science.

Ранее эксперименты на различных модельных организмах показали, что катехины положительно влияют на продолжительность жизни за счет метаболической адаптации и повышенной устойчивости к активным формам кислорода. К примеру, добавка в виде экстрактов зеленого чая, богатого EGCG, воздействовала на метаболизм глюкозы и укрепляла здоровье дрозофил. А, вода, содержащая полифенолы этого напитка, помогала самцам мышей жить дольше.

Исследователи из Швейцарской высшей технической школы Цюриха и Йенского университета имени Фридриха Шиллера в Германии решили проверить, действительно ли катехины зеленого чая работают именно так, как мы думаем, и в каких концентрациях они полезны. Результаты работы опубликованы в журнале Aging.

Опыты проводили на свободноживущих почвенных нематодах Caenorhabditis elegans и мышах. Как оказалось, полифенолы повышали окислительный стресс в краткосрочной перспективе, однако затем улучшали защитные возможности клеток. «Катехины через 6-12 часов затрудняли дыхание митохондрий C. elegans и активность комплекса I в изолированных митохондриях грызунов. Нарушение митохондриального дыхания сопровождалось кратковременным падением выработки аденозинтрифосфата и временным повышением уровня активных форм кислорода (АФК) у нематод. Через 24 часа дыхание митохондрий и уровни аденозинтрифосфат восстановились, а показатели АФК даже упали ниже контрольных условий», — пишут исследователи. Галлат эпигаллокатехина и галлат эпикатехина улучшили физическую форму испытуемых и увеличили продолжительность их жизни — причем этого удалось добиться уже в дозировке 0,0025 миллимоля на литр.

Из этого исследователи делают вывод, что полифенолы зеленого чая, на самом деле, не антиоксиданты (вещества, ингибирующие окисление), а прооксиданты, то есть вызывают окислительный стресс и в результате улучшают способность организма защищаться. Причем не за счет иммунной системы, а посредством активации генов, производящих ферменты вроде супероксиддисмутазы и каталазы, которые инактивируют свободные радикалы и, в свою очередь, выступают эндогенными антиоксидантами.

Однако принимать экстракты зеленого чая или пить концентраты авторы работы не советуют. «Катехины в высоких дозах подавляют митохондрии до такой степени, что наступает гибель клеток. Это может быть особенно опасно для печени и грозит повреждением органов», — отметил профессор Майкл Ристоу.

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