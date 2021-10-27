Давайте поможем хунте все остановить 3 Telegram-канал «Ник и Майк»

27.10.2021, 17:56

1,936

Даже то, что еще как-то работает, режим хочет развалить.

Для начала почти анекдот. Министерство сельского хозяйства озаботилось утечками информации. Способ борьбы простой и радикальный – запретить все.

Отдельно отметим бредовость первого пункта, из которого вытекает, что нельзя пользоваться только бесплатными почтовыми сервисами и мессенджарами. То есть платными, получается, пользоваться можно.

Но вообще после того, как уничтожили TUT.BY (это не только новости, но еще и почта), нет ни одного почтового сервиса или мессенджера, которые соответствуют п.1. А вся переписка ведется в почтах «Яндекса» и с использованием вайбера.

От себя заметим, что переход на защищенную почту gov.by - затратная история. Не менее 100 тыс нужно вложить долларов только в оборудование. И то если, оно изначально есть. Нужно ставить защищенный сервер для приема/хранения/обработки данных. И сама услугу в сегменте gov.by может оказаться платной.

Ранее мы уже писали про gov.by. Очень малая часть того, что делает хунта, работает.

Что будет в итоге? Люди на свой страх и риск будут жить, как жили в телеграммах, вайберах и прочих вотсапах, но появляется возможность каждого наказать. ОАЦ любит давать такие рекомендации, но забывает сказать, как их выполнить. В стиле агробюрократии - мы дали поручение, теперь вся ответственность на вас.

Даже то, что еще как-то работает, хунта хочет остановить. Надо ей помочь. Народный карантин с 1 ноября – лучший способ.

Telegram-канал «Ник и Майк»

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».