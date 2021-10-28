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Польские пограничники спасли из болота супругов из Ирака

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  • 28.10.2021, 14:48
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Польские пограничники спасли из болота супругов из Ирака

Видеофакт.

Ночью с 27 на 28 октября около польско-белорусской границы недалеко от деревни Беловежа патруль военных услышал крики, которые доносились с болот на разливе реки Наревка. Оказалось, что в трясине застряли супруги из Ирака, их спасли. Жену забрали в больницу, мужа отвезли на территорию пограничной заставы, сообщают польские пограничники.

В спасательной операции на болотах принимали участие пограничники и военные. После того, как были услышаны крики со стороны разлива реки Наревка, в воздух был поднят дрон военных, чтобы точно определить место нахождения людей.

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