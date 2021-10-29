Джули Фишер: США не отступят от своего обязательства содействовать развитию демократии в Беларуси 3 29.10.2021, 14:18

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Джули Фишер

Белорусские власти препятствуют работе американского посольства в Минске.

Белорусские власти препятствуют программам США в области международного развития и публичной дипломатии в Беларуси, заявила специальный представитель США по Беларуси Джули Фишер. Текст ее заявления опубликован на сайте американского посольства.

«20 октября 2021 года белорусские власти проинформировали Соединенные Штаты о новых мерах, направленных на воспрепятствование работе посольства США в Минске путем принудительного закрытия офиса по связям с общественностью посольства и Агентства США по международному развитию (USAID), включая Американский центр в Минске. Белорусские власти вынуждают посольство уволить более 20 белорусских сотрудников», — сказала Фишер.

По ее словам, эти действия отражают «глубокую обеспокоенность властей Беларуси ролью дипломатии, связей между людьми и независимого гражданского общества».

«Соединенные Штаты не отступят от своего обязательства содействовать развитию демократии и прав человека в Беларуси и поддерживать устремления белорусского народа по построению более перспективного будущего в свободной и независимой Беларуси, и эти недавние меры не заставят нас отказаться от нашей работы по информированию и взаимодействию с людьми, которая приносила пользу белорусскому народу и способствовала развитию отношений между гражданами наших стран», — подчеркнула Фишер.

Она отметила, что помощь правительства США, оказанная USAID в Беларуси с 1990-х годов, принесла пользу белорусскому народу. «Эти финансовые средства поддерживали предпринимательство и увеличение числа малых и средних частных предприятий, создавали новые высокооплачиваемые рабочие места и повышали уровень жизни в стране, где доминирует стагнирующий государственный сектор, а также позволяли оказывать ключевую помощь в борьбе с COVID-19, в то время как белорусские власти пренебрежительно относились к пандемии и ее влиянию на здоровье и благополучие белорусского народа», — сказала Фишер.

Кроме того, отметила она, правительство США направляло финансирование для оказания помощи семьям, проживающим в пострадавших от радиации районах Беларуси, и способствовало повышению качества и эффективности программ профилактики, диагностики и лечения туберкулеза, тем самым способствуя улучшению здоровья и благополучия белорусских граждан в долгосрочной перспективе.

С 2006 года помощь USAID получили более 36 тысяч сирот и других лиц, находящихся в уязвимом положении. «Программы USAID способствовали организации семейного проживания для белорусских сирот и социально незащищенных детей, что помогло снизить уровень институционализации детей в стране с 29,4% в 2005 году до 16,5% в 2014 году, — подчеркнула спецпредставитель. — Правительство США реализовывало программы развития гражданского общества в Беларуси с целью содействия белорусским общественным инициативам в создании зрелых, устойчивых организаций для решения социальных и экономических проблем на местном и национальном уровнях. Американская поддержка обеспечила миллионам белорусов доступ к объективным источникам информации об актуальных внутренних и международных проблемах и способствовала взаимопониманию между народами наших двух стран».

По словам Фишер, в течение последних 30 лет программы офиса по связям с общественностью в Беларуси были направлены на расширение личных и профессиональных связей между белорусским и американским народами.

«Американский центр в Минске предоставлял белорусам доступ к информации, образованию в области точных и естественных наук, американскому искусству и культуре, а также изучению английского языка, — сказала она. — Программы культурного и образовательного обмена Государственного департамента дали возможность более чем пяти тысячам белорусов повысить свою академическую и профессиональную компетентность в США. Программы посольства оказывали поддержку женскому предпринимательству, способствовали интеграции людей с ограниченными возможностями, содействовали расширению сектора информационных технологий в Беларуси, а также укреплению гражданского общества и независимых СМИ»

Напомним, США не признали итоги последних президентских выборов в Беларуси.

В июне и августе этого года вслед за возобновлением старых и введением новых американских санкций Минск потребовал сократить штат посольства США до пяти человек, отозвал согласие на назначение послом Джули Фишер и разрешение на работу в стране Федерального агентства США по международному развитию (USAID).

В октябре по требованию американской стороны прекратило свою работу генеральное консульство Беларуси в Нью-Йорке.

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