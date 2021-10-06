Для бюджета России запущен обратный отсчет: нефтяных доходов осталось на 10 лет 6.10.2021, 9:13

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Жить на сырьевой ренте долго не получится.

Нефтегазовое благополучие, в котором с советских времен существует Россия, наполняя сырьевыми налогами бюджет и обменивая нефтедоллары на западные технологии и потребительские товары, доживает свои последние годы.

Планы энегоперехода с постепенным отказом от нефти и газа в мире несут вызов для российской бюджетной системы, заявил во вторник, выступая в Совете Федерации глава Счетной палаты Алексей Кудрин, пишет finanz.ru.

Налоги на добычу и экспорт углеводородов - это «источник, который на треть закрывает федеральный бюджет», напомнил он. По данным Минфина, за январь-август в федеральную казну поступило 5,465 триллиона рублей нефтегазовых доходов - 35% от общих суммы сборов 15,696 триллиона рублей.

В проект бюджета-2022 заложено 9,542 трлн рублей нефтегазовой ренты - 38% от доходной части размером 25,021 трлн рублей. В последующие два года Минфин ждет снижение сырьевой подпитки казны вслед за ценами на нефть - 9,194 трлн рублей (36%) и 8,564 трлн рублей (33%) соответственно.

Но жить на сырьевой ренте долго не получится. «По мировым прогнозам, к 2050 году использование углеводородных источников в мире снизится в два раза», - сказал Кудрин сенаторам.

«У нас осталось 10-15 лет, чтобы если не полностью от этого отказаться, то начать плавный переход от использования этого источника как важнейшего в формировании нашей бюджетной системы», - добавил он.

Минфин России в «Основных направлениях бюджетной политики», опубликованных в единой базе Государственной Думы, рисует еще более мрачную картину. В сценарий достижения углеродной нейтральности к 2050 году ведомство заложило падение спроса на нефть в 4-6 раз, а цен - более чем втрое, до 25 долларов за баррель.

При таких вводных Россия уже в конце 2020х будет вынуждена активно тратить ФНБ, чтобы восполнить недостающие бюджетные поступления. А к 2035 году от фонда, по расчетам Минфина, не останется ничего.

Падение спроса на нефть может стать «катастрофическим», а в случае «реализации наиболее амбициозных сценариев по сокращению выбросов вопрос устойчивости федерального бюджета может встать уже в начале 30-х годов», предупреждает Минфин.

Тревога за бюджет и устойчивость экономики, для которой нефть и газ остаются ключевыми каналом валютных доходов, исходит с самого верха российской властной вертикали.

Президент Владимир Путин, который в 2017 году прогнозировал безостановочный рост спроса на углеводороды и призывал готовиться к увеличению их добычи, а в 2019 году повергал сомнению теорию антропогенного потепления климата, всерьез озабочен европейскими зелеными планами, рассказали Bloomberg источники, близкие к Кремлю.

По их словам, Путин изменил позицию, когда осознал реальность намерений ЕС ввести углеродный налог, который, по оценкам KPMG, обойдется российским экспортерам в 38 млрд евро в ближайшие 15 лет.

Теперь Путин стремится продемонстрировать включенность в «зеленую» повестку. Он может принять участие в климатическом саммите в Глазго в ноябре и заявить о готовности России присоединиться к европейским целям, говорят источники Bloomberg.

Что касается бюджета, то он по-прежнему не просто зависит от нефти, но и требует высоких цен. В прошлом году, чтобы свести доходы с расходами, правительству было нужно 82 доллара за баррель, в этом - 72 доллара, оценивает главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова.

Без нефтяных доходов дефицит казны составил бы 9,3 триллиона рублей в прошлом году, 8,7 триллиона в текущем и 8-9 триллионов рублей в 2022-24 гг (6% ВВП), следует из расчетов Минфина.

В первой половине 2000х правительство сводило бюджет при нефти 20-35 долларов за бочку, но аппетиты резко выросли к 2010м, когда и 100 долларов было мало. Снизить критическую планку до 49 долларов удалось только в 2018 году после пенсионной реформы, повышения НДС и целого ряда других налогов. Но кризис 2020-го вновь вывел правительство из зоны комфорта, потребовав вливаний в госкорпорации и хотя бы скромную поддержку населения.

Со следующего года власти, впрочем, намерены снова закрутить бюджетные гайки и при росте доходов на 1,6 трлн рублей практически не увеличивать расходы.

«Проект бюджета на 2022 год предусматривает снижение цены на нефть, балансирующей бюджет до 52 долларов за баррель, что является сигналом курса на очень сильное ужесточение бюджетной политики», - предупреждает Орлова.

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