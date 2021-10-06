Лучший бомбардир минского «Динамо» «бросил» милицию и бежал в Израиль 2 6.10.2021, 16:58

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Аблай Мбенг

В белорусском футболе скандал.

Африканский форвард Аблай Мбенг разорвал контракт с минским «Динамо» и подписал договор с «Маккаби» с Петах-Тиквой, пишет сайт телеканала «Белсат».

Белорусская милиция, в структуру которой входит «Динамо», собирается сейчас искать правды в Европе и добиваться санкций против футболиста.

Права на футболиста Аблая Мбенга принадлежали чеченскому «Ахмату» и частично минскому «Динамо». Африканский футболист выступал за чеченский клуб с 2015 года.

В марте 2021 года Мбенг подписал арендный контракт с минским «Динамо», форварда очень хотел видеть в составе команды главный тренер минского клуба Леонид Кучук. И сенегальский футболист сразу стал лидером команды и в 15-ти играх забил 10 голов. Но летом у милицейской команды возникли финансовые проблемы: футболистам снизили зарплаты, даже возникли проблемы с их выплатой. Тогда Кучук заявил, что в такой ситуации невозможно решать серьезные задачи, и подал в отставку, которая была принята руководством. А вскоре Кучук возглавил львовский «Рух».

В прошлом году «Динамо», принадлежавшее бизнесмену Юрию Чижу, перешло в структуру белорусской милиции, им стало руководить БФСО «Динамо».

Сейчас оно делает такое заявление:

«В связи с заключением футболистом Аблаем Мбенгом, перешедшим на условиях аренды в наш клуб из ФК «Ахмат» в конце марта этого года, трудового соглашения с третьим клубом, минское «Динамо» сообщает следующее.

Аблай Мбенг в одностороннем порядке расторг трудовые отношения с грозненским и минским клубами, добросовестно исполнявшими свои контрактные обязательства, что противоречит регламентирующим документам ФИФА.

В сложившейся ситуации действия игрока, а также действия клуба, подписавшего с Аблаем Мбенгом трудовое соглашение, будет оценивать компетентный орган ФИФА по разрешению споров».

А это значит, милицейская команда хочет санкций в отношении футболиста – и чтобы это дело рассматривалось по европейским законам.

Подобные инциденты в белорусском футболе уже были: в 2012 году из брестского «Динамо» сбежал бразилец Давид Лазари, а в 2018 году то же самое сделал аргентинец Леандро Торрес, имевший действующий контракт с брестским «Динамо» и сбежавший в Мексику. Брестское «Динамо» пыталось вернуть своих футболистов, но так ничего и не добилось. Посмотрим, как получится у другого «Динамо» – минского.

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