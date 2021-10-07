13-летний бомбардир «Милана» забил почти 500 голов за 87 матчей 1 7.10.2021, 21:11

4,746

Как играет вундеркинд.

В последнее время не только в Италии, но и во всем мире все чаще начинают говорить о юном таланте "Милана" - 13-летнем форварде Франческо Скамарде, пишет apostrophe.ua.

Паренек за три сезона с 2017 по 2020 год сыграл за "россонери" 87 матчей и забил в них 483 гола. В кампании 2017/18 на его счету было 247 мячей в 40 играх, в 2018/19 - 172 мяча в 31 игре, в 2019/20 - 64 мяча в 16 играх.

Сейчас Франческо уже выступает за команду "Милана" возрастом до 15 лет, поэтому неудивительно, что с каждым сезоном его результативность несколько падает.

Вот как играет юный вундеркинд:

Ожидается, что уже через несколько лет Скамарда сможет дебютировать за взрослую команду "Милана".

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».