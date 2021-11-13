закрыть
13 ноября 2021, суббота, 13:07
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В центре Киева на клумбе нашли крокодила

3
  • 13.11.2021, 11:57
  • 3,982
В центре Киева на клумбе нашли крокодила

Прохожие вначале подумали, что это игрушка.

Жительница Киева Лидия Ивановна во время прогулки в центре города нашла на клумбе неподвижно лежащего крокодила. Об этом 12 ноября сообщил телеканал "1+1".

Женщина подумала, что это игрушка, подняла и поставила крокодила на пенек как декорацию. Однако местные жители присмотрелись и поняли, что это мертвая рептилия.

Журналисты обратились за помощью к зоологу.

"Это не игрушка, это мертвое животное с признаками истощения. Похож на гладколобого каймана", – сказал специалист.

Животное умерло примерно три дня назад. Зоолог рассмотрел на теле крокодила язвы, которые были обработаны медикаментом. Это говорит о том, что рептилию пытались лечить.

"1+1" выяснил, что в интернете можно купить каймана за €750.

"Скорее всего, это взрослое животное, цена на него очень высокая, может быть больше $2 тыс.", – отметил зоолог.

Он унес мертвого крокодила в ветклинику, там рептилия станет научным материалом для студентов.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Лукашенко давно пора лететь в Ростов
Лукашенко давно пора лететь в Ростов Артем Черников
Заберите свои деньги из банков, пока Лукашенко вас не ограбил!
Заберите свои деньги из банков, пока Лукашенко вас не ограбил! Валерий Цепкало
День сослагательного наклонения
День сослагательного наклонения Ирина Халип
Лидер венесуэльской оппозиции — белорусам: Протестуем, пока не наступит свобода
Лидер венесуэльской оппозиции — белорусам: Протестуем, пока не наступит свобода