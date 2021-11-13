В центре Киева на клумбе нашли крокодила 3 13.11.2021, 11:57

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Прохожие вначале подумали, что это игрушка.

Жительница Киева Лидия Ивановна во время прогулки в центре города нашла на клумбе неподвижно лежащего крокодила. Об этом 12 ноября сообщил телеканал "1+1".

Женщина подумала, что это игрушка, подняла и поставила крокодила на пенек как декорацию. Однако местные жители присмотрелись и поняли, что это мертвая рептилия.

Журналисты обратились за помощью к зоологу.

"Это не игрушка, это мертвое животное с признаками истощения. Похож на гладколобого каймана", – сказал специалист.

Животное умерло примерно три дня назад. Зоолог рассмотрел на теле крокодила язвы, которые были обработаны медикаментом. Это говорит о том, что рептилию пытались лечить.

"1+1" выяснил, что в интернете можно купить каймана за €750.

"Скорее всего, это взрослое животное, цена на него очень высокая, может быть больше $2 тыс.", – отметил зоолог.

Он унес мертвого крокодила в ветклинику, там рептилия станет научным материалом для студентов.

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