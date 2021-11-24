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Украина выделила средства на усиление границы из-за ситуации с мигрантами

  • 24.11.2021, 20:29
Украина выделила средства на усиление границы из-за ситуации с мигрантами

Кабмин Украины выделил 6,5 миллиона долларов.

Правительство Украины выделит около 175 млн гривен ($6,5 млн) из бюджета для усиления госграницы из-за ситуации с мигрантами на белорусско-польской границе. Об этом 24 ноября сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

«Понимая непростую ситуацию на белорусско-польской границе, мы продолжаем усиливать наши границы. Нельзя исключать, что миграционный дестабилизационный проект может быть распространен на украинско-белорусскую границу. Должны быть готовы к любому сценарию, поэтому выделяем 175 млн гривен для усиления охранных мер украинской границы», — сказал он.

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