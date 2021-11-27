Экономист: Стоит ждать дальнейшего роста доллара и евро к белорусскому рублю 27.11.2021, 9:49

1,990

Названы факторы, которые будут определять курсы валют в обменниках.

Валюта восточной страны-соседки уже неделю стремительно падает. «Филин» узнал у экономиста Вадима Иосуба, почему так происходит и стоит ли белорусам начинать переживать.

— Действительно, основная тенденция на белорусском рынке, если судить по динамике последней недели, такова: происходит заметный рост доллара и евро с одновременным падением российского рубля.

Доллар вырос почти на 3%, евро — более чем на 2%. При этом росрубль снизился на 0,75%.

Основная причина такой динамики — это то, что за неделю в России американский доллар подорожал на 3,8%: с 72,8 рубля до 75,6.

У падения валюты восточной страны-соседки сразу несколько причин. Первая — достаточно долгоиграющая и действует как минимум последние две недели — усиление напряженности на российско-украинской границе. Это, безусловно, является поводом для беспокойства инвесторов.

Что любопытно, последние две недели после длительного укрепления падает к доллару и российский рубль, и украинская гривна. Скажем так, у валют развивающихся стран появились новые поводы для беспокойства. В первую очередь, это сообщение о новом и очень агрессивном штамме коронавируса из Южной Африки.

По этой причине, начиная с вечера четверга, падает много валют развивающихся стран, дешевеет в том числе и нефть. И вот это послужило еще и дополнительной причиной для ослабление российского рубля.

Скорее всего, опасения ковида и давление на нефтяные цены продолжатся как минимум в ближайшее время, то есть в следующую неделю. Оттого, полагаю, стоит ждать дальнейшего роста доллара и евро к белорусскому рублю с одновременным снижением российской валюты.

Собеседник «Филина» заключает, что на более дальнюю перспективу, с учетом ежедневных новостей, прогнозировать что-то будет решением не особо логичным.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».