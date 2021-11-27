Завтра днем будет до +7°С 27.11.2021, 22:03

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Прогноз погоды на ближайшие дни.

28 ноября будет облачно с прояснениями. Ночью местами, днем на большей части территории страны пройдут осадки (мокрый снег, дождь), пишет pogoda.by.

Ночью и утром на отдельных участках дорог ожидается гололедица, местами по северо-востоку гололед. Ветер южной четверти 4-9 м/с. Температура воздуха ночью -2..+3°С, днем 0..+7°С.

29 ноября сохранится влияние фронтальной системы, перемещающейся в восточном направлении. Преимущественно облачно. Временами осадки (мокрый снег, дождь). Ночью и утром в отдельных районах ожидается слабый гололед. Ветер южной четверти 4-9 м/с, днем порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью -1.. +5°С, днем 0..+6°С, по юго-востоку до +8°С.

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