Названы три лекарства, которые могут стать спасением от коронавируса 28.11.2021, 14:57

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Что уже сейчас есть в аптеках?

Панацеи от COVID-19 нет, но эти препараты подают надежды. Но надо не забывать: и раньше были препараты, подававшие надежды, но они оказались неэффективными. Вакцинируйтесь, носите маски, держите социальную дистанцию.

Хотя уже почти год человечество имеет вакцины от вируса SARS-CoV-2, надежных лекарств, которые бы боролись с причиной COVID-19, а не отдельными симптомами, пока нет. Во Всемирной организации здоровья (WHO) больше рекомендаций против использования препаратов, чем за их использование, сообщает «Белсат».

Что есть сейчас

Отчасти лекарство от отдельных симптомов и сколько средств для снижения смертности среди тяжелобольных. Главное спасение для тяжелобольных – искусственная вентиляция легких, но она не убивает вирус, а только дает организму время на борьбу с ним (не всегда успешную).

Уже год WHO рекомендует использовать системные кортикостероиды, как дексаметазон, снижающие риск смерти для больных в тяжелом и критическом состоянии (дексаметазон – на треть для пациентов на искусственной вентиляции легких). В определенных случаях кортикостероиды рекомендуют даже детям. Один только дексаметазон за первый год пандемии, возможно, спас более миллиона жизней, но он не гарантирует исцеления. А пациентам с нетяжелой формой COVID-19 кортикостероиды могут только навредить.

С лета в списке WHO также блокираторы рецепторов к интерлевкину-6 (особенно в дополнение к кортикостероидам). Как ни странно, они расслабляют иммунную реакцию организма. У больных тяжелой или критической формой COVID-19 эта реакция может быть чрезмерно сильной и только вредить больному. Их использование снижает вероятность смерти пациента на 13%.

Ремдесивир («Veklury»), хлорохин и гидроксихлорахин, лапиновир, ивермектин, переливание плазмы и ряд других средств, на которые были надежды, не показали эффективности. Многие лекарства сейчас на стадии испытания, разные страны надеются на различные препараты.

«Белсат» собрал список лекарств, которые чаще всего называют возможным спасением от COVID-19 – этот список актуален на 19 ноября 2021 года – дальнейшие исследования могут разрушить надежды или полностью доказать эффективность препаратов.

«Lagevrio» (мольнупировир)

Разработчик: Университет Эмори / «Ridgeback Biotherapeutics» / «Merck & Co» (США).

Как работает: заносит ошибки в РНК вируса и мешает ему размножаться (сначала разрабатывался против гриппа, Эболы и других вирусов, но показал эффективность против SARS-CoV-2).

Как может помочь: существенно снижает риски госпитализации и смерти среди больных с легкими и средними симптомами из группы риска (исследование приостановили, так как первые результаты уже были достаточно хорошими). Серьезные побочные эффекты пока не обнаружены..

Статус: одобрен для определенных случаев в Евросоюзе, одобрен в Великобритании, вскоре может быть одобрен в США.

Что не так: исследования не завершены, препарат одобрен еще не повсюду. Цена партии для США составила около $ 713 за дозу на одного пациента, но возможно производство в десятки раз дешевле аналогов-дженериков.

«Paxlovid» (PF-07321332 в комбинации с ритонавиром)

Разработчик: «Pfizer » (США).

Как работает: ингибитор протеазы коронавируса не дает образовать в клетках фермента нужного вируса для размножения. К нему добавляют небольшую дозу ритонавира, чтобы замедлить распад ингибитора.

Как может помочь: очень существенно – по предварительным результатам, на 89 % – снижает риск госпитализации и смерти – в исследовании не умирали те, кто употреблял «Paxlovid», когда применяется в первые три дня после появления симптомов (исследование досрочно приостановили). Также очень эффективен в первые пять дней после появления симптомов.

Статус: еще нигде не одобрен, но вероятно, что вскоре его одобрят в США (emergency use). Клинические испытания проводятся во многих странах, включая Россию. Сотни тысяч доз уже заказали Великобритания и Австралия.

Что не так: не завершено даже первое исследование, препарат еще нигде не зарегистрирован. Ходят слухи о цене $ 700 за дозу на одного пациента, но «Pfizer» согласился на производство дешевых дженериков для 95 беднейших стран.

REGEN-COV или «Ronapreve» (касиривимаб и имдевимаб)

Разработчик: «Regeneron Pharmaceuticals» (США).

Как действует: комбинация двух видов моноклональных антител (которые были выработаны иммунными клетками и происходят от одного целевого предка), которые цепляются к спайковому протеину вируса на разных участках и не дают вирусу попасть в клетки.

Как может помочь: снижает риски госпитализации среди пациентов в нетяжелом состоянии (при угрозе ухудшения состояния – на приблизительно 70 %). Снижает риски симптоматической инфекции (на приблизительно 81 %) после контакта с инфицированным. Серьезные побочные эффекты маловероятны. Похоже,в определенных случаях (серонегативных – при отсутствии в организме антител) может снижать смертность среди пациентов в тяжелом или критическом состоянии, но в других может ухудшить клиническую картину для пациентов на искусственной вентиляции легких.

Статус: WHO рекомендует в определенных (серонегативных) случаях для тяжелобольных, а также в нетяжелых случаях для пациентов из группы риска. В США одобрены для использования в чрезвычайной ситуации( emergency use), лечения пациентов с легким и средним течением болезни при риске ухудшения состояния (этот препарат применял прошлый президент США Дональд Трамп, когда год назад заразился коронавирусом). В Евросоюзе одобрен для пациентов, которым еще не нужна искусственная вентиляция легких, но у которых есть риск ухудшения состояния; может применяться для профилактики среди тех, кто еще не заболел. Одобрен также В Японии, Великобритании и Австралии.

Что не так: почти все хорошо, но цена $ 2100 за пациента слишком высока: «выдать» людям антитела гораздо дешевле через вакцинацию перед заражением, чем давать такие дорогостоящие антитела после заражения. ООН просит снизить цену. К тому же, исследований пока не так много, могут быть неприятные казусы.

Другие препараты с моноклональными антителами

Снимок носит иллюстративный характер. Источник: edmontonjournal.com

Существует ряд препаратов, подобных REGEN-COV, исследования которых не завершены, но использование которых одобрено в некоторых странах.

Например, «Xevudy» (сотровимаб) от «GlaxoSmithKline» (Великобритания) и «Vir Biotechnology» (США) одобрены в Евросоюзе для тех, кому еще не нужна искусственная вентиляция легких, одобренная в США (emergency use) для пациентов со слабыми или средними симптомами при риске ухудшения. Цена такая же высокая, как у REGEN-COV.

Бамланивимаб/этезевимаб от «Eli Lilly» (США) и «AbCellera» (Канада) одобрены в США (emergency use) и могли быть одобрены в Евросоюзе, но разработчики прекратили процесс: в Европейском медицинском агентстве были вопросы к качеству, разработчик не захотел давать новых партий для испытаний. Цена такая же высокая, как у REGEN-COV.

«Regkirona» (регданвимаб) от «Celltrion» (Южная Корея) одобрены в Евросоюзе для тех, кому еще не нужна искусственная вентиляция легких. Но пока есть результаты исследований только для штамма альфа – уже не актуального, дальнейшие исследования ведутся. Цена на пациента, по слухам, может составлять 400 тысяч уонов, около $ 340.

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В мире продолжаются десятки исследований всевозможных препаратов от COVID-19. Но на момент публикации лучшая идея – не заражаться. А для этого нужно вакцинироваться, носить маски и сохранять социальную дистанцию. Противопоказаний к вакцинации почти нет, а маски не мешают дышать, если их правильно носить.

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