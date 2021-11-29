МЗКТ больше не тянет: что происходит на заводе, где освистали Лукашенко

МЗКТ больше не тянет: что происходит на заводе, где освистали Лукашенко1
- 29.11.2021, 8:03
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Расследование о протестном предприятии.
Киберпартизаны предоставили личные данные руководства Минского завода колесных тягачей.
Белорусское объединение рабочих (БОР) провело дополнительное расследование.
Римашевский Алексей Иванович, директор Минского завода колесных тягачей, начинал свою карьеру с токаря, продолжил главным инженером. Повышение на должность главного инженера ему принесло задержание Андрея Головача 5 мая 2015 года. Сотрудники ГУБОПиК задержали его по подозрению во взяточничестве. По версии следствия, взятки главный инженер брал «за содействие при поставках на завод режущего и вспомогательного инструмента». В деле якобы было 35 эпизодов взяток. С того дня Андрея Альбертовича заключили под стражу и отправили в СИЗО на Володарского, где он провел три года. Заместитель главного инженера по подготовке производства Римашевский занял его место. На должность генерального директора МЗКТ он пришёл в начале 2020-го года.
По мнению сотрудников предприятия, новоиспеченный директор сильно не дотягивает до грамотного руководителя: «Он не знает основ управления предприятием. Как реализовывать товар? Не знает. Как эффективно управлять? Не знает. Про маркетинг можно и не говорить. Зато Алексей Иванович всегда любил футбол и поддерживал его на любом уровне. А предприятие при этом оплачивает взносы и покупает всю экипировку».
После выборов, 15 августа 2020 года, на публичном выступлении перед коллективом директор МЗКТ сказал следующее: «Сам голосовал за действующего главу государства, но согласен с тем, что он не победил на выборах». Потом, как свойственно всем прихлебателями, дал заднюю, когда понял, что произнесенное может плохо для него обернуться. Мол, «под давлением толпы пытался найти общий язык с митингующими».
Бывший директор МЗКТ Геннадий Синеговский в интервью для media-polesye.by высказался на счет этого поступка своего бывшего заместителя: «В данной ситуации я поступил бы жёстче, стал бы вместе с рабочими и поддержал бы объявление забастовки, потому что терпеть такую жестокость и ложь со стороны власти уже невозможно. Ведь фальсификация выборов очевидна. И издевательства над ни в чём неповинными гражданами страны также очевидны».
17 августа 2020 года Лукашенко посетил Минский завод колесных тягачей (МЗКТ), директор которого ранее признал, что диктатор проиграл выборы. На предприятии Лукашенко сперва встретился с руководством завода за закрытой дверью. О чем они разговаривали, неизвестно. Белорусские СМИ начали писать, что на этом визит диктатора завершится, однако он все же вышел к недовольным рабочим.
На бастующем заводе диктатора встретили с громогласным «Уходи!», «Позор!». И без того крайне деморализованный узурпатор был освистан сотрудниками. Любая фраза Лукашенко сопровождалась недовольным гулом митингующих рабочих. Ему просто не давали сказать слова. После Лукашенко покинул трибуну под те же крики. В тот день весь мир еще раз убедился, как сильно его ненавидит белорусский народ.
26 октября 2020 года МЗКТ присоединился к Народному ультиматуму: сотрудники предприятия продолжили высказывать свое недовольство властью и требовали, чтобы Лукашенко немедленно покинул пост. Часть бастующих остались дома, и часть на рабочем месте отказались работать до выполнения требований.
Наверняка, в связи с забастовочными настроениями на предприятии у Римашевского появился не менее одиозный заместитель Александр Ветеневич. Он был назначен заместителем гендиректора по безопасности, режиму и кадрам Минского завода колесных тягачей 19 ноября 2020 года. До этого Ветеневич работал начальником Молодечненского межрайонного отдела управления КГБ по Минску и Минской области.
Конкретный план работы с кадрами у Ветеневича состоял из трех основных пунктов: отказ продлевать контракты с любыми замеченными на митингах; перевод персонала на неполный рабочий день; передача части функций подразделений на аутсорсинг. Уже тогда это означало массовые увольнения сотрудников предприятия. Интересно, что работникам, которые из-за сокращений получали дополнительную нагрузку, была положена «щедрая» доплата — целых 3% от ставки (оклада).
С экономической частью на МЗКТ дела обстоят еще хуже. Даже до санкций прибыль на заводе в течение года упала в разы относительно 2019 года. Прибыль МЗКТ от реализации за 2020 год составила почти 24,1 миллиона рублей (годом ранее — почти 42,5 миллиона). Совокупная прибыль по итогам 2020-го была на уровне почти 7,2 миллиона рублей (годом ранее — почти 22,8 миллиона). МЗКТ по итогам работы за прошлый год принял решение выплатить дивиденды в размере 19,19 рубля за простую акцию (в 2019 — 40,09 рубля)
Также за 2020 год численность рабочих сократилась на 307 специалистов и продолжает сокращаться.
В поддержку рабочих, а также в ходе операции «Жара» киберпартизаны предоставили Белорусскому объединению рабочих (БОР) данные о руководстве МЗКТ.
ФИО: РИМАШЕВСКИЙ АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ
АНГЛ: RYMASHEUSKI ALIAKSEI
БЕЛ: РЫМАШЭЎСКІ АЛЯКСЕЙ ІВАНАВІЧ
Личный номер: 3290681A146PB8
Дата Рождения: 29.06.1981
Пол: МУЖСКОЙ
Паспорт: MP2145720
Мобильные номера:
A1 3755644135
A1 375293268317
A1 375445717904
Прописан
Минск, ул. Селицкого, д. 79, кв. 8
Родился: Минская обл., Солигорский р-н, г. Солигорск, ул. Октябрьская, 71- 4
Авто: КИА РИО 2014
СИНИЙ
5362HC7
ФИО: РИМАШЕВСКАЯ СВЕТЛАНА ГРИГОРЬЕВНА
Кем приходится: СУПРУГА
Личный номер: 4210581A014PB6
Дата рождения: 21.05.1981
Пол: ЖЕНСКИЙ
Паспорт: MP3042063
Работа: ОАО МЗКТ ЭКОНОМИСТ-МАРКЕТОЛОГ (2012)
Мобильные номера:
A1 375296683987
A1 375293037736
Прописана
Минск, ул. Селицкого, д. 79, кв. 8
Родилась:
Минская обл., Пуховичский р-н, Пережирский с/с, д. Забичаны, ул. Молодёжная, 2
РЫМАШЭЎСКІ ДАНІЛА АЛЯКСЕЕВІЧ
Кем приходится: СЫН
Дата рождения: 18.01.2004
РЫМАШЭЎСКАЯ ВІКТОРЫЯ АЛЯКСЕЕЎНА
Кем приходится: ДОЧЬ
Дата рождения: 02.09.2006
РЫМАШЭЎСКАЯ МАРЫЯ АЛЯКСЕЕЎНА
Кем приходится: ДОЧЬ
Дата рождения: 25.04.2009
РИМАШЕВСКАЯ ЛЮДМИЛА АЛЕКСАНДРОВНА
Кем приходится: МАТЬ
Личный номер: 4110453B030PB6
Дата Рождения: 11.04.1953
Пол: ЖЕНСКИЙ
Паспорт: MC0323701
Прописана
Минская обл., Солигорский р-н, г. Солигорск, ул. Октябрьская, 71- 4
ВЕТЕНЕВИЧ АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ
АНГЛ: VETSIANEVICH ALIAKSANDR
БЕЛ: ВЕЦЯНЕВІЧ АЛЯКСАНДР ПЯТРОВІЧ
Личный номер:3200676B070PB8
Дата рождения: 1976-06-20 20.06.1976
Пол: МУЖСКОЙ
Паспорт: MC0978411
Мобильный номер: A1 375293948118
Прописан
Минск, ул. Колесникова П.Р., д.30, кв.63
ВЕТЕНЕВИЧ ЕКАТЕРИНА ФЁДОРОВНА
АНГЛ: VETSIANEVICH KATSIARYNA
Кем приходится: СУПРУГА
Личный номер: 4260179B021PB5
Дата рождения: 26.01.1979
Пол: ЖЕНСКИЙ
Паспорт: MP1629419
Мобильный номер: A1 375445360926
A1 375291614235
Прописана:
Минск, ул. Ольшевского, д.1, корп.1, кв.37
Работа: Открытое акционерное общество «Сберегательный банк «Беларусбанк»
ВЕЦЯНЕВІЧ ЛІЗАВЕТА АЛЯКСАНДРАЎНА
Кем приходится: ДОЧЬ
Дата рождения: 19.03.2004