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МЗКТ больше не тянет: что происходит на заводе, где освистали Лукашенко

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  • 29.11.2021, 8:03
  • 11,590
МЗКТ больше не тянет: что происходит на заводе, где освистали Лукашенко
фото: ТАСС

Расследование о протестном предприятии.

Киберпартизаны предоставили личные данные руководства Минского завода колесных тягачей.

Белорусское объединение рабочих (БОР) провело дополнительное расследование.

Римашевский Алексей Иванович, директор Минского завода колесных тягачей, начинал свою карьеру с токаря, продолжил главным инженером. Повышение на должность главного инженера ему принесло задержание Андрея Головача 5 мая 2015 года. Сотрудники ГУБОПиК задержали его по подозрению во взяточничестве. По версии следствия, взятки главный инженер брал «за содействие при поставках на завод режущего и вспомогательного инструмента». В деле якобы было 35 эпизодов взяток. С того дня Андрея Альбертовича заключили под стражу и отправили в СИЗО на Володарского, где он провел три года. Заместитель главного инженера по подготовке производства Римашевский занял его место. На должность генерального директора МЗКТ он пришёл в начале 2020-го года.

Андрей Головач

По мнению сотрудников предприятия, новоиспеченный директор сильно не дотягивает до грамотного руководителя: «Он не знает основ управления предприятием. Как реализовывать товар? Не знает. Как эффективно управлять? Не знает. Про маркетинг можно и не говорить. Зато Алексей Иванович всегда любил футбол и поддерживал его на любом уровне. А предприятие при этом оплачивает взносы и покупает всю экипировку».

После выборов, 15 августа 2020 года, на публичном выступлении перед коллективом директор МЗКТ сказал следующее: «Сам голосовал за действующего главу государства, но согласен с тем, что он не победил на выборах». Потом, как свойственно всем прихлебателями, дал заднюю, когда понял, что произнесенное может плохо для него обернуться. Мол, «под давлением толпы пытался найти общий язык с митингующими».

Бывший директор МЗКТ Геннадий Синеговский в интервью для media-polesye.by высказался на счет этого поступка своего бывшего заместителя: «В данной ситуации я поступил бы жёстче, стал бы вместе с рабочими и поддержал бы объявление забастовки, потому что терпеть такую жестокость и ложь со стороны власти уже невозможно. Ведь фальсификация выборов очевидна. И издевательства над ни в чём неповинными гражданами страны также очевидны».

17 августа 2020 года Лукашенко посетил Минский завод колесных тягачей (МЗКТ), директор которого ранее признал, что диктатор проиграл выборы. На предприятии Лукашенко сперва встретился с руководством завода за закрытой дверью. О чем они разговаривали, неизвестно. Белорусские СМИ начали писать, что на этом визит диктатора завершится, однако он все же вышел к недовольным рабочим.

На бастующем заводе диктатора встретили с громогласным «Уходи!», «Позор!». И без того крайне деморализованный узурпатор был освистан сотрудниками. Любая фраза Лукашенко сопровождалась недовольным гулом митингующих рабочих. Ему просто не давали сказать слова. После Лукашенко покинул трибуну под те же крики. В тот день весь мир еще раз убедился, как сильно его ненавидит белорусский народ.

26 октября 2020 года МЗКТ присоединился к Народному ультиматуму: сотрудники предприятия продолжили высказывать свое недовольство властью и требовали, чтобы Лукашенко немедленно покинул пост. Часть бастующих остались дома, и часть на рабочем месте отказались работать до выполнения требований.

Наверняка, в связи с забастовочными настроениями на предприятии у Римашевского появился не менее одиозный заместитель Александр Ветеневич. Он был назначен заместителем гендиректора по безопасности, режиму и кадрам Минского завода колесных тягачей 19 ноября 2020 года. До этого Ветеневич работал начальником Молодечненского межрайонного отдела управления КГБ по Минску и Минской области.

Конкретный план работы с кадрами у Ветеневича состоял из трех основных пунктов: отказ продлевать контракты с любыми замеченными на митингах; перевод персонала на неполный рабочий день; передача части функций подразделений на аутсорсинг. Уже тогда это означало массовые увольнения сотрудников предприятия. Интересно, что работникам, которые из-за сокращений получали дополнительную нагрузку, была положена «щедрая» доплата — целых 3% от ставки (оклада).

С экономической частью на МЗКТ дела обстоят еще хуже. Даже до санкций прибыль на заводе в течение года упала в разы относительно 2019 года. Прибыль МЗКТ от реализации за 2020 год составила почти 24,1 миллиона рублей (годом ранее — почти 42,5 миллиона). Совокупная прибыль по итогам 2020-го была на уровне почти 7,2 миллиона рублей (годом ранее — почти 22,8 миллиона). МЗКТ по итогам работы за прошлый год принял решение выплатить дивиденды в размере 19,19 рубля за простую акцию (в 2019 — 40,09 рубля)

Также за 2020 год численность рабочих сократилась на 307 специалистов и продолжает сокращаться.

В поддержку рабочих, а также в ходе операции «Жара» киберпартизаны предоставили Белорусскому объединению рабочих (БОР) данные о руководстве МЗКТ.

ФИО: РИМАШЕВСКИЙ АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ

АНГЛ: RYMASHEUSKI ALIAKSEI

БЕЛ: РЫМАШЭЎСКІ АЛЯКСЕЙ ІВАНАВІЧ

Личный номер: 3290681A146PB8

Дата Рождения: 29.06.1981

Пол: МУЖСКОЙ

Паспорт: MP2145720

Мобильные номера:

A1 3755644135

A1 375293268317

A1 375445717904

Прописан

Минск, ул. Селицкого, д. 79, кв. 8

Родился: Минская обл., Солигорский р-н, г. Солигорск, ул. Октябрьская, 71- 4

Авто: КИА РИО 2014

СИНИЙ

5362HC7

ФИО: РИМАШЕВСКАЯ СВЕТЛАНА ГРИГОРЬЕВНА

Кем приходится: СУПРУГА

Личный номер: 4210581A014PB6

Дата рождения: 21.05.1981

Пол: ЖЕНСКИЙ

Паспорт: MP3042063

Работа: ОАО МЗКТ ЭКОНОМИСТ-МАРКЕТОЛОГ (2012)

Мобильные номера:

A1 375296683987

A1 375293037736

Прописана

Минск, ул. Селицкого, д. 79, кв. 8

Родилась:

Минская обл., Пуховичский р-н, Пережирский с/с, д. Забичаны, ул. Молодёжная, 2

РЫМАШЭЎСКІ ДАНІЛА АЛЯКСЕЕВІЧ

Кем приходится: СЫН

Дата рождения: 18.01.2004

РЫМАШЭЎСКАЯ ВІКТОРЫЯ АЛЯКСЕЕЎНА

Кем приходится: ДОЧЬ

Дата рождения: 02.09.2006

РЫМАШЭЎСКАЯ МАРЫЯ АЛЯКСЕЕЎНА

Кем приходится: ДОЧЬ

Дата рождения: 25.04.2009

РИМАШЕВСКАЯ ЛЮДМИЛА АЛЕКСАНДРОВНА

Кем приходится: МАТЬ

Личный номер: 4110453B030PB6

Дата Рождения: 11.04.1953

Пол: ЖЕНСКИЙ

Паспорт: MC0323701

Прописана

Минская обл., Солигорский р-н, г. Солигорск, ул. Октябрьская, 71- 4

ВЕТЕНЕВИЧ АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ

АНГЛ: VETSIANEVICH ALIAKSANDR

БЕЛ: ВЕЦЯНЕВІЧ АЛЯКСАНДР ПЯТРОВІЧ

Личный номер:3200676B070PB8

Дата рождения: 1976-06-20 20.06.1976

Пол: МУЖСКОЙ

Паспорт: MC0978411

Мобильный номер: A1 375293948118

Прописан

Минск, ул. Колесникова П.Р., д.30, кв.63

ВЕТЕНЕВИЧ ЕКАТЕРИНА ФЁДОРОВНА

АНГЛ: VETSIANEVICH KATSIARYNA

Кем приходится: СУПРУГА

Личный номер: 4260179B021PB5

Дата рождения: 26.01.1979

Пол: ЖЕНСКИЙ

Паспорт: MP1629419

Мобильный номер: A1 375445360926

A1 375291614235

Прописана:

Минск, ул. Ольшевского, д.1, корп.1, кв.37

Работа: Открытое акционерное общество «Сберегательный банк «Беларусбанк»

ВЕЦЯНЕВІЧ ЛІЗАВЕТА АЛЯКСАНДРАЎНА

Кем приходится: ДОЧЬ

Дата рождения: 19.03.2004

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