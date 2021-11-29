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БОР подвел итоги 29-го дня забастовки

  • 29.11.2021, 19:55
БОР подвел итоги 29-го дня забастовки

Количество неработающего населения сохраняется в районе миллиона.

Команда Белорусского объединения рабочих подвела итоги двадцать девятого дня забастовки.

Количество неработающего населения сохраняется в районе 1 млн из 4,2 млн трудоспособного населения. Это уволенные, ушедшие в отпуск, заболевшие коронавирусом и другими сезонными заболеваниями, вышедшие в забастовку.

Киберпартизаны в рамках операции «Пекло» взломали внутреннюю сеть «Беларуськалия», чем парализовали работу офиса компании на ближайшие пару недель.

Белагропромбанк начал выводить свои активы в Узбекистан через корреспондентские счета в иностранных валютах. Для клиентов банка это ясный сигнал к тому, чтобы вывести все свои активы из него, пока банк не объявил о банкротстве.

На «Белоруснефть» произошло ЧП с летальным исходом. Пострадали двое рабочих, один из них получил травмы несовместимые с жизнью и скончался на месте.

Наши источники сообщают, что 1 и 4 РУ «Беларуськалия» работают с перебоями в работе вентиляции. В основном это проблемы связанные с проводкой и неисправностью оборудования.

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