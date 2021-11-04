В NASA показали туманность в форме медузы 1 4.11.2021, 22:39

Впечатляющий кадр.

Космическая рентгеновская обсерватория "Чандра", которая принадлежит Национальному управлению по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), сделала кадр туманности IC 443. Она является остатком сверхновой в созвездии Близнецы.

Об этом сообщает Twitter-аккаунт обсерватории "Чандр".

"IC 443 расположена на расстоянии в 5 тысяч световых лет от Земли в созвездии Близнецы", - пишет пресс-служба.

Туманность является остатками обломков вследствие взрыва сверхновой, который произошел около 10 тысяч лет назад.

It's #JellyfishDay! The #Jellyfish Nebula, also known as IC 443, is located about 5,000 light years from Earth in the constellation Gemini. This intriguing cloud of debris is the remnant of a supernova explosion that occurred in our galaxy more than 10,000 years ago. pic.twitter.com/tu4CZq6kWb — Chandra Observatory (@chandraxray) November 3, 2021

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