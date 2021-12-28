Письмо за решетку Андрей Санников

28.12.2021, 13:54

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Андрей Санников

У них – только злоба лакеев, у тебя – целая страна и миллионы друзей.

Вот они уже пришли: рождественско-новогодние праздники. Время не только поздравлений и пожеланий, но и осмыслений и даже решений.

Я пишу это письмо тебе, когда ты в тюрьме, а я на воле, но и ты, и я несвободны, потому что несвободна наша страна. Хотя твоя несвобода несравненно хуже моей. Я знаю, что тебе тяжело, очень тяжело. Мне сложно даже представить, насколько… И знаю, что невозможность обнять любимых, родителей, детей, даже внуков, делает эту тяжесть порой неподъемной. Но ты справляешься.

Ты, как и все, брошенные за решетку по сфабрикованным делам, - герои. Я знаю, что уже говорил это тебе, но хочу повторять снова и снова: герои! Более того, вы все дважды, трижды герои! Те, кто участвует в Сопротивлении, проходит через муки и продолжает нашу борьбу в неволе.

Я убежден, что в неволе жизни нет, особенно у тех, кто находится за решеткой без вины.

Это мое мнение, никому его не навязываю. Более того, восхищаюсь, если кто-то может чувствовать себя там свободным. Одно бесспорно: ни в чем не виновные люди, по моему разумению, не должны даже мысли допускать о приемлемости жизни за решеткой. Тем не менее время не остановишь, историю не отменишь. Приходится принимать силой навязанные условия и жить в этой «нежизни».

И здесь, я знаю, главное – не подпускать никого к своему «тайному саду», к своему jardin secret, как это называют психологи. Это означает тщательно оберегать то, что тебе дорого. Оберегать и одновременно укреплять и разнообразить свое внутреннее пространство, занимая себя созиданием, пусть пока мысленным.

Легендарный советский диссидент Владимир Буковский, например, который в одиночку взломал систему карательной психиатрии в СССР, защищался от внешней мерзости мысленной проектировкой замков. Он строил и обустраивал их, тщательно заботясь о мельчайших подробностях конструкций и интерьера, а, построив, усаживался у камина, приглашал гостей и отлично проводил с ними время, не замечая вертухаев.

Величественные замки – это как раз для нас. Их столько на нашей земле уничтожили, что пора всерьез заняться их строительством, хотя бы и мысленным. Тебе не составит труда выстроить подобную защиту своей внутренней свободы просто потому, что «строительного материала» у тебя намного больше, чем у твоих тюремщиков. У них – только злоба лакеев, видящих перед собой свободных людей и со смертной тоской завидующих этой свободе. У тебя – целая страна и миллионы друзей.

Не сомневайся – миллионы! Поэтому никогда не слушай гаденькое шипение тюремных крыс, что о тебе никто не помнит, все забыли, отреклись, приспособились. О тебе думают, за тебя переживает огромное количество людей, и на родине, и во всем мире. Твоя судьба волнует очень многих, даже не сосчитать скольких.

Я думаю о тебе каждый день и пытаюсь что-то делать, чтобы помочь. Это ничтожно мало по сравнению с тем, что делаешь ты для меня, для нас всех. Люди твоего мужества, сознательно и бескомпромиссно противостоящие этому режиму, отрицающие соглашательство – это самый прочный фундамент нашего будущего, нашей жизни в свободной Беларуси. Сложно даже выразить ту благодарность, которую я испытываю к тебе.

В эти холодные дни я хочу собрать все тепло мира, чтобы обогреть тебя. Я хочу, чтобы тебе улыбнулась удача, везение, судьба. Я хочу, чтобы напасти лишь скользнули по тебе взглядом, не заметив. Поверь мне, я не могу жить на полном вздохе, пока ты за решеткой. В предновогодние дни принято верить в чудеса, ждать исполнения желаний. Я верю в чудеса в эти дни. И я точно знаю, что в чудесах нет ничего сверхъестественного.

Часто, - чаще, чем мы думаем, - чудеса случаются в результате того, что каждый верил в добро, в свободу, в справедливость и делал, что мог для того, чтобы они были в нашей жизни. И чудеса происходили. В 2020 году такое чудо произошло в Беларуси. Потому что каждый из нас не просто верил, а делал, что должно. Не знаю как тебе, а мне другого чуда в следующем году и не надо. Просто надо завершить то, которое уже происходит, довести его до логического конца! И тогда мы сможем открыть для всех свои чудесные «тайные сады», свои мечты, и наяву построить прекрасные замки и многое другое для своих детей, которые в эти дни ждут волшебства так же, как мы ждали его в детстве, безоговорочно веря своим любимым взрослым.

Посмотри! Они замерли, глядят на нас огромными глазами, полными восторга, предвкушая Новогоднее Чудо...

С Новым годом!

От души!

Андрей Санников, «Фейсбук»

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