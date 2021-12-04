Ученые выяснили, чем питались строители Стоунхенджа 4.12.2021, 15:04

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Примерно в те же дни, что и современное Рождество, они готовили сладкие блюда.

Британская государственная Комиссия по историческим зданиям и памятникам ведет раскопки знаменитого Стоунхенджа, пишет popmech.ru.

Раскопки идут не на самой территории памятника, а примерно в трех километрах — в местечке Даррингтон-Уоллс. Это крупное неолитическое поселение, где около 2500 лет до нашей эры жили строители Стоунхенджа.

Археологи проанализировали фрагменты обгоревших растений и по ним восстановили диету жителей поселения. Раньше уже было установлено, что в то время жители питались свининой, говядиной и молочными продуктами. Сеяли зерновые культуры, в частности, пшеницу, мололи желудевую муку.

Теперь археологи выяснили, что жители любили перекусить пирожками. В пищу употреблялись плоды диких яблонь, фундук, терн и другие орехи и ягоды.

Скорее всего готовилась фруктово-ореховая начинка, и пирожки выпекались либо на раскаленных камнях, либо в плоских глиняных сосудах на огне.

Археологи не могут точно восстановить рецепты блюд, но считают, что такие вкусные и сладкие пирожки обязательно готовились к празднику Середины зимы, который приходится примерно на те же дни, что и Рождество.

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