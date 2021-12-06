Блогер в Китае снял на видео засекреченные «лагеря перевоспитания», которых нет на картах 3 6.12.2021, 10:58

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Заборы в 8 метров, КПП, сторожевые вышки.

Китайский блогер под видом туриста осмотрел и снял на видео засекреченные "лагеря перевоспитания" для мусульман и этнических меньшинств в автономном регионе Синьцзянь – те самые, существование которых официальный Пекин отрицает. Он увидел объекты системы исполнения наказаний, которых нет на официальных картах: они окружены высокими восьмиметровыми заборами, а по краям этих объектов установлены сторожевые вышки, передает «Настоящее время».

О существовании "лагерей перевоспитания" в Китае правозащитники и их бывшие узники говорят с 2017 года. По данным правозащитных организаций, в эти учреждения насильно отправляют представителей живущих в Китае этнических меньшинств – уйгуров, казахов, кыргызов, а также тех, кто исповедует ислам. Особенно много таких лагерей было создано в автономном округе Синьцзянь на западе Китая, где доля некитайских меньшинств была наиболее велика.

Бывшие узники таких лагерей рассказывают о систематическом насилии и унижении, которому их подвергали в заключении, случаях принудительной стерилизации, а также о том, что людей фактически содержат в тюремных условиях без приговора неопределенный срок и каждый день подвергают воздействию коммунистической пропаганды.

Официальный Пекин все эти обвинения отвергает. Там уверяют, что "лагеря перевоспитания" – это не тюрьмы, а "центры профобучения". А содержащихся там "экстремистов" якобы просто обучают новым профессиям и китайскому языку.

Китайский блогер под ником Гуаньгуань смог снять на видео некоторые такие лагеря в Синьцзяне, когда ездил по региону под видом туриста.

"Иностранным журналистам теперь очень трудно попасть в Синьцзянь. Поэтому я решил, что поехать туда смогу я", – объяснил он.

Свое путешествие Гуаньгуань начал в городе Хами. Там он сделал вид, что случайно свернул "не туда" на машине, отклонившись от туристического маршрута. Вскоре он нашел объект, которого в китайском навигаторе просто не существует: длинное здание за забором с колючей проволокой. Табличка на нем гласила: "13-й отдел центра заключения".

Еще два таких же объекта за колючей проволокой блогер нашел в Моры-Казахском уезде Синьцзяня: на табличках было сказано, что там находятся "Центр профобучения" и "Центр содержания под стражей". Одно из учреждений было окружено высоким забором со сторожевыми вышками по периметру.

Задерживаться надолго рядом с найденными лагерями, а тем более подходить ближе Гуаньгуань не решился.

"Я думал, что это будет отличное место для съемки. Но дойдя до середины поля, понял, как легко меня могут заметить", – говорит блогер.

В Урумчи, столице Синьцзянь-Уйгурского автономного региона, блогер нашел сразу несколько возможных трудовых лагерей. К одному из комплексов вела широкая дорога, которой тоже не было в китайских навигаторах. Здания комплекса занимали целый километр вдоль этой улицы и были окружены забором высотой в 8 метров, полицейскими КПП, сторожевыми вышками. На стене одного из зданий за колючей проволокой висел лозунг: "Реформа через труд".

Чтобы рассмотреть еще один центр заключения в Урумчи, блогер забрался на вершину холма в соседнем парке. Он говорит, что оттуда, как на ладони, были видны бараки и стены по периметру, утыканные камерами наблюдения. Ни одного человека во дворе комплекса блогер не обнаружил.

"Но на крышах зданий выступают световые люки. Возможно, заключенных здесь выпускают из камер на прогулки только внутри помещений", – предполагает Гуаньгуань.

В общей сложности блогер объехал восемь городов в Синьцзяне, где обнаружил 18 возможных "лагерей политического перевоспитания". В 2020 году издание BuzzFeed News составило карту таких лагерей – их в Китае насчитали больше 260. По подсчетам правозащитников, все подобные режимные объекты в Китае могут одновременно содержать до миллиона человек.

По данным Associated Press, самый большой центр заключения в Китае, а, возможно, и во всем мире может располагаться в районе Дабаньчэн в том же Синьцзяне: он вмещает порядка 10 тысяч человек. Гуаньгуань также попробовал снять его на видео, но понимал, что, оказавшись рядом, уже не сможет притвориться заблудившимся туристом.

"Там негде спрятаться, поэтому я снимал с вершины холма. Я не решился встать, чтобы меня не заметили", – объясняет Гуаньгуань. Блогер также обнаружил совсем новый лагерь по соседству с основным "центром перевоспитания": он пока еще не заселен.

Поскольку в видео про лагеря в Синьцзяне китайский блогер показывает свое лицо, многие подписчики опасаются за его безопасность. Впрочем, пока на канале продолжают появляться новые ролики с его участием.

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