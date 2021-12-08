США применят «мать всех санкций» в случае вторжения России в Украину

США применят «мать всех санкций» в случае вторжения России в Украину9
- 8.12.2021, 8:32
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Разработка пакта мер уже началась.
Глава международного комитета сената США демократ Роберт Менендес заявил о разработке «матери всех санкций» против России при вторжении в Украину. Об этом сообщает РИА «Новости».
Отмечается, что пакет мер будет иметь «разрушительные последствия» для российского народа. Парламентарий на слушаниях на тему политики в отношении России отметил, что в случае эскалации в Украине будут приведены в действие санкции, подобным которым никогда не видели прежде. Он подчеркнул, что предлагал включить ограничительные меры в проект оборонного бюджета, но теперь будет искать другие возможности для их включения в законодательную базу.
Ранее в ходе онлайн-переговоров президент США Джо Байден предупредил российского лидера Владимира Путина об экономических и иных мерах в случае военной эскалации в Украине. Согласно заявлению администрации американского президента, Байден также выразил Путину обеспокоенность США и их европейских союзников наращиванием российских вооруженных сил у границ Украины.