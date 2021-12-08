«Теща лечится «чудо-чемоданом» и счастлива» 9 8.12.2021, 10:36

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Зять в панике: на это уходит вся ее пенсия.

В редакцию onliner.by пришло письмо от Алексея (имя изменено), которое начиналось так: «Ходоки полностью завладели разумом моей 70-летней тещи, страдающей Альцгеймером, и высасывают и без того небольшую пенсию подчистую. Мы боремся с этими людьми уже очень давно, но, к сожалению, пока безрезультатно». Дело в том, что теща нашего читателя уже несколько месяцев принимает у себя дома специалистов, которые «по новейшей технике XXI века» делают ей массаж, называя это биоэнергорегуляцией.

— Теще 70 лет, она уже давно на пенсии, болеет всеми известными и неизвестными болезнями, включая Альцгеймер. Она мало в чем отдает себе отчет. Так нашлись же специалисты, которые биоэлектромассажером лечат сахарный диабет, рак, Альцгеймер методом высасывания пенсии. Они настолько наглые, что их из дому и не выгнать. Регулярно вызываю милицию для этого, камеры установил: страшно оставлять ее одну, — начинает Алексей.

«У них все бесплатно, но дорого. Изгоняю их с милицией»

— Приходят с чемоданом, там прибор с индикаторами, а на человека надевают халат и шапку. Если какая-то лампочка тускло светит, значит, в том месте чакра замутнена и ее надо лечить. Вот я раньше тоже смеялся, как на такое можно повестись, но мне уже не смешно. Все очень хитро. Это не газовщики, у них все бесплатно, но дорого. Теще помогает сын из-за границы: $1000 пришлет, так она за пару дней их тратит.

Сейчас я обратился в Центральное РУВД, с ними беседуют, пытаются помочь, но пока безрезультатно. Санкций никаких применено не было. Пока только вызываю наряды — за месяц три раза уже выгонял, а сам процесс «изгнания» фиксирую на видео. Недавно так вообще дошло до того, что в вечернее время приехала машина и пытались увезти тещу. Я бежал за машиной, и они, как только увидели, что их обнаружили, высадили пенсионерку. Пойду еще заявление о похищении писать.

Подозреваю, что теща сама на них вышла, когда в больнице лежала на обследовании. Может, какой-то «добрый человек» посоветовал эту фирму. Самое обидное, что она так прониклась всей этой темой, что своей дочке, моей жене, говорит: «Вы хотите моей смерти, а эта женщина меня спасет».

В Беларуси я с таким столкнулся впервые. Я так понимаю, это какая-то новая волна, реклама у них идет, офис где-то в центре Минска, все они учились в Китае. Ни о каком медицинском образовании не может быть и речи, никаких лицензий у них нет, есть только чемоданчики, халатик и шапочка.

«Массаж бесплатный, она оплачивает только расходники»

Оказывается, ящик, питающийся из розетки, подает напряжение в 8 вольт на перчатки, к которым он подключен проводом. С виду это обычный массаж без излишеств. Единственное, может пощипывать от «заряженных перчаток». По словам Елены, «открытие XXI века» попало в руки именно ей. Массаж она делает бесплатно, но вот расходники…

— Зачем силой массажируете пенсионерку?

— Что значит силой? Она сама звонит и просит сделать массаж, потому что он ей помогает, видимо. С зятем общались, не знаю, какие у него замыслы, но, как только бабушке стало лучше, он активизировался.

— Ей стало лучше?

— Она перестала падать. У нее же здравый ум, здоровая голова, она читает книги, сидит в интернете — лучше у нее спросите.

— Ясно… И как вы работаете?

— Работаю по меридианам и акупунктурным точкам. В технику входит комплекс массажей и иглотерапия. У пациентов очищается кровь, разжижается лимфа, улучшается энергетическое состояние. Этому я училась в Пекине, китайцы и сюда приезжали меня обучать.

— Это же не медицина, как массаж может вылечить Альцгеймер или рак?

— Да, это релакс-массаж. Если бы вы болели и пришли на массаж, то почувствовали бы. Ведь если где-то блок на меридиане, то туда не поступает кровь…

— Что еще за меридианы?

— Зайдите в соцсети, там написано все. Это сеть в нашем теле, линии, на которых располагаются акупунктурные точки, напрямую связанные с нашими внутренними органами. Если есть на меридиане блок, то там происходит застой, и в этом месте появляется болезнь.

— Долго меридианы чистите?

— С этой пенсионеркой мы работаем на шейно-затылочной зоне. Сначала сделали 10 сеансов, потом перерыв и возобновили, так как она сама звонит и просит прийти.

— Сколько стоят «чемодан» и ваши услуги?

— Чемоданов несколько видов, я их покупала в Москве, дорого. Работаю как самозанятая и массаж делаю бесплатно, за рекомендации, то есть вы должны написать отзыв или снять видео, если вам процедура помогла. С января буду работать по документам и тогда отвечу, сколько стоит сеанс. Людей пока ходит не много — четыре человека.

— А пенсия тогда как пропадает?

— Это глупость, я делала массаж абсолютно бесплатно.

— За отзыв?

— Естественно, для массажа нужны расходные материалы — она их покупала. Да, бальзам у китайцев дорогой, стоит €40, гель — 20 рублей, еще перчатки за копейки. Но их хватает на полный курс.

— И в чем тогда ваша мотивация? Клиент бесплатный, да еще и милицию каждый раз вызывают.

— Просили близкие люди ей помочь. Вчера я ей отказала: пусть разберется со своими родственниками. Я больше не могу подвергать себя такому унижению.

Выслушав Елену, я все равно не понял смысла бесплатной работы даже за отзывы, которых в соцсетях девушки практически нет. Наверное, помимо бальзамов, было что-то еще. Трудно понять, искренне ли она верит в свой псевдонаучный метод, но, несмотря на мой скепсис, все же соглашается предоставить прибор для вывода моих меридианов из застоя. Если мы зафиксируем какие-то лечебные свойства, обязательно напишем продолжение.

Врач: «Это полная ерунда»

Конечно, найдутся люди, которые скажут, что биоэнергорегуляция им помогла. В этом и есть особенность околомедицинских альтернативных течений: если завтра кто-то предложит лечиться приседаниями, выздоровевшие появятся и у него. Все эти «био», «энерго» и еще чего-то там термины пытаются маскироваться под доказательную медицину используя ее основные атрибуты: изображения органов на буклетах или в соцсетях, приборы с загадочным принципом действия, халаты на сотрудниках и рекомендации со стороны…

Мы спросили у врача, кандидата медицинских наук и автора блога о доказательной медицине Андрея Беловешкина, что такое биоэнергорегуляция. «Полная ерунда», — ответил Андрей.

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