Крупный импортер: С грушами и яблоками может возникнуть напряженка 8.12.2021, 16:58

Как авантюра режима отобьется на кошельках белорусов.

С нового года некоторые импортные продукты окажутся в Беларуси под запретом. Среди них — востребованные фрукты, многие из которых не растут в нашей стране, а также овощи. Можно ли заменить поставки из нежелательных для властей стран на дружественные, не останутся ли белорусы без мандаринов и апельсинов? Журналисты zerkalo.io поговорили об этом с представителем компании-импортера.

Александр работает на руководящей должности в компании, которая вводит в Беларусь примерно четверть всех импортных овощей и фруктов. Продукции из недружественных стран у них сейчас порядка 40%. Компания довольно крупная — порядка 1000 сотрудников. Он рассказал, как его компания-импортер видит ситуацию на рынке овощей и фруктов после нового года.

— Мы занимаемся импортом овощей и фруктов из Европы, Африки, Турции.

Из европейских стран наиболее крупные поставщики — это Бельгия, Голландия Испания. Из Испании мы возим клементины, из Голландии и Бельгии — груши и разные виды салатов. Из Польши везем яблоки и капусту. Немного работаем с Францией — покупаем там какие-то небольшие партии овощей типа лука шалот. Дорогие ягоды типа ежевики и клубники, которые покупают рестораны, мы привозили из Италии, Испании, Голландии, Перу (ежевику). Там речь идет о небольших объемах (например, пять килограммов в неделю), и думаю, что они сохранятся, — рассказал собеседник.

Фактически речь не идет о полном запрете на ввоз овощей и фруктов, будут квоты и какое-то количество этого товара ввезти разрешат, считает Александр. Он говорит, что для начала их компания будет бороться за эти квоты. Впрочем, больших иллюзий по поводу того, что удастся их заполучить, в компании не питают:

— Скорее всего, квоты достанутся тем, кто не из простых. Думаю, на этом обогатятся те, кто ближе «к корыту».

Те, кто на квоты не сильно рассчитывает, будут стараться заменить поставщиков из запрещенных стран на незапрещенных. В принципе, почти по всем основным фруктовым позициям, это возможно:

— Испанские клементины мы можем заменить турецкими, марокканскими или египетскими. Мандарины и сейчас в основном из Турции. Допустим, из семи контейнеров турецкими будут пять. Сейчас подоспеют и марокканские, там сезон начнется. Хурма до конца декабря, а это фактически до конца ее сезона, у нас еще будет испанская, а потом заменим на азербайджанскую, если что.

Сложнее, по словам Александра, с грушами и яблоками. Их можно купить в Турции или Китае, но это будет гораздо дороже.

— С грушами и яблоками может возникнуть напряженка на белорусском рынке. Ну или ценник поднимется в полтора-два раза. Ну можно еще попробовать покупать украинские яблоки.

На данный момент в магазинах большой ассортимент польских яблок.

Не возникнет проблем на рынке с ананасами и кокосами — их везут из Коста-Рики, считает Александр. Помело тоже не пропадет — его поставляют из Китая.

— До нового года предприятие будет активно закрывать все контракты, тем более что сейчас время предпраздничное — самый сезон. Как это скажется на коллективе и зарплатах, там пока не знают.

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