Сколько Беларусь закупала товаров, которых коснется эмбарго 5 8.12.2021, 20:24

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Из Польши везли яблоки, из Дании — свинину.

С нового года в Беларусь запретят ввоз некоторых продуктов, произведенных на Западе. Изучили, как страна импортировала продукты из «недружественных» стран.

Глава МАРТ Владимир Колтович сообщил, что за 9 месяцев этого года Беларусь ввезла продовольствия более чем на 2 млрд долларов. Из слов министра не очень понятно, речь идет об импорте из стран, против которых Минск ввел ответные ограничения, или в целом. Порядка четверти ввозимых товаров, по словам Колтовича, войдут в список запрещенной продукции, пишет zerkalo.io.

По данным правительства, за десять месяцев этого года Беларусь импортировала из «недружественных стран» продуктов и продовольствия более чем на 530 млн долларов. Основная их часть попадет под запрет.

Если посмотреть статистику товаров, которых коснутся контрсанкции, то за весь прошлый год к нам их ввезли почти на 480 млн долларов. В этом году — более чем на 310 млн долларов, следует из данных Белстата. В лидерах среди западных стран оказалась Польша, импорт из которой превысил 100 млн долларов. Для сравнения из России в этом году продуктов тех же наименований, к которым будет применяться эмбарго, ввезли более чем на 360 млн долларов.

Всего этих товаров из всех стран-партнеров (не только тех, против которых введены контрсанкции) в прошлом году ввезли примерно на 1,36 млрд долларов, а в этом — более чем на 1 млрд долларов.

Кроме польских яблок и груш, которых в этом году купили на 61 млн долларов, эти же фрукты больше всего мы покупали в Бельгии — на 9,4 млн долларов. В Австрии, Нидерландах и Дании белорусы активней всего покупали свинину (более чем на 1 млн, 6,4 млн и 7,5 млн долларов соответственно). В Германии на 20 млн закупили «прочих продуктов». Как следует из описания кодов товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности, это 18 видов продукции, среди которой составные спиртовые полуфабрикаты, сахарные сиропы, смеси витаминов, жевательные резинки. Примерно на такую же сумму импортировали фруктов из Испании.

Напомним, белорусские власти с начала следующего года запретят ввоз некоторых продуктов из стран Запада, включая мясную и молочную продукцию, фрукты и овощи. Действовать запрет будет на протяжении шести месяцев. Ограничение не коснется товаров для детского питания и продуктов, ввозимых для личного пользования. При этом власти предусмотрели квотирование ввоза на территорию Беларуси отдельных видов товаров, попавших в санкционный список.

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