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Берегите свои деньги: что означает девальвация в Беларуси

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  • 23.02.2021, 12:49
  • 1,504
Берегите свои деньги: что означает девальвация в Беларуси

Эксперты рассказали, сколько потеряла условная белорусская бабушка.

Каждый год во всем мире проходит неделя финансовой грамотности для детей и молодежи. Это очень полезное мероприятие, его цель рассказать о некоторых правилах обращения с финансами, которые помогают избежать проблем, пишет infobank.by.

В этом году неделя таких мероприятий пройдет с 22 по 28 марта.

Национальный банк Беларуси разработал материалы, помогающие провести уроки по финансовой грамотности.

Кстати, девиз мероприятия в этом году такой - Береги себя и свои деньги.

В настоящее время этот девиз очень хорошо отражает текущую ситуацию в Беларуси.

Действительно, надо беречь себя, вы понимаете, от кого.

Теперь, что касается денег и грамотности - беречь свои деньги нужно, особенно от мошенников.

Надо понимать, что банк никогда не звонит, чтобы узнать код на обратной стороне карты и пришедший пароль по СМС. Надо знать, что гораздо лучше оплатить за мобильный телефон через мобильный банк, установленный на смартфоне, чем идти в отделение банка или Белпочты и платить там. И т.д и т.п.

Есть много полезной информации в материалах единого портала финансовой грамотности.

Но есть одна тема, которую портал финансовой грамотности старается обходить стороной – это девальвация белорусского рубля.

Посмотрите сколько результатов поиска по слову «девальвация» – всего три.

И в каждом из результатов это слово упоминается вскользь. Без расширенного определения: что это такое, почему получается и на что влияет.

Давайте исправим этот недочет, ведь знание о девальвации помогают сэкономить деньги.

Так как девальвация белорусского рубля уже привычное и периодическое явление, то детям и молодежи точно нужно о ней знать.

Девальва́ция (лат. de «понижение» + лат. valeo «иметь значение; сто́ить») — в современных условиях термин применяется для ситуаций официального снижения курса национальной валюты по отношению к твёрдым валютам в системах с фиксированным курсом валюты, устанавливаемым денежными властями.

Итак, девальвация белорусского рубля это – обесценивание белорусского рубля по отношению к иным валютам. Как правило, по отношению к свободно конвертируемым валютам – доллару США, евро и т.д.

Пример из новейшей истории Беларуси:

1 января 2011 года в Беларуси можно было купить 1 доллар США за 3 000 белорусских рублей. (курсы НБ РБ)

А 12 ноября 2011 года для покупки 1 доллара США надо было уже 8 850 белорусских рублей. (курсы НБ РБ)

То есть, за 11 месяцев белорусский рубль упал в стоимости в 2,95 раза.

И если человек, получающий заработную плату в белорусских рублях, например 1 500 000, мог купить 500 долларов США, то в ноябре 2011 года он мог приобрести всего лишь 169,4 доллара США.

То есть, в результате девальвации белорусского рубля, человек получая ту же зарплату в белорусских рублях, потерял 330,6 долларов США в ноябре.

Точно так же девальвация отразилась на тех, кто держал свои сбережения на депозитах в белорусских рублях – они потеряли свои деньги.

Например: Ваша бабушка держала свои сбережения в Беларусбанке, на вкладе в белорусских рублях: 10 000 000 (десять миллионов белорусских рублей)

В январе 2011 рода это был эквивалент - 3 333 долларов США

В ноябре 2011 года это уже был эквивалент - 1 130 долларов США

Бабушка потеряла 2 203 доллара США.

Вы можете сказать: ну так бабушка и другие люди не собираются покупать доллары США и другую валюту, они будут покупать товары. Так и есть, но огромная часть товаров, представленных в белорусских магазинах, поступает к нам из других стран и их покупают за свободно конвертируемую валюту (доллары США, евро).

Поэтому цена таких товаров вырастет пропорционально девальвации. Если магазин закупал телевизоры по 500 долларов США, он и в дальнейшем будет их покупать за 500 долларов США.

Стоимость для покупателей будет 600 долларов США (допустим 100 долларов США наценка магазина) и в январе и в ноябре.

Но если в январе для покупки этого телевизора надо было 1 800 000 белорусских рублей, то в ноябре понадобится уже 5 310 000 белорусских рублей.

Вы можете посмотреть здесь, как обесценивался белорусский рубль начиная с 90-х годов прошлого века.

А вот здесь можете посмотреть, как деноминировались белорусские деньги.

Какие выводы из этого знания надо сделать?

Пока белорусский рубль не стал устойчивой (свободно конвертируемой) валютой, есть риск девальвации.

Девальвация – это для человека плохо, так как работая столько же и получая такую же сумму в белорусских рублях, человек теряет в валютном эквиваленте

Когда есть риск девальвации, то свои сбережения надо хранить в устойчивых валютах (доллар США, евро и т.д.)

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