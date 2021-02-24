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В четверг в Беларуси ожидается до +13 градусов

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  • 24.02.2021, 18:36
В четверг в Беларуси ожидается до +13 градусов
фото: pixabay.com

Будет облачно с прояснениями.

Туман и гололедица на отдельных участках дорог ожидаются в Беларуси 25 февраля, сообщили БелТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В четверг будет облачно с прояснениями. Ночью прогнозируется без существенных осадков, утром и днем в отдельных районах пройдет небольшой дождь. В ночные и утренние часы местами возможен туман, слабый гололед. Ветер западный 4-9 м/с, днем по северу порывы до 12 м/с.

Температура воздуха ночью будет колебаться от минус 2 до плюс 4 градусов. Днем ожидается 3-9 градусов тепла, в юго-западных районах - плюс 10-13 градусов.

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