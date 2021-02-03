Журналистов негосударственных СМИ не пустят на суд по «делу Белгазпромбанка» 3.02.2021, 21:54

Зато на суд попадут представители российских СМИ.

Журналистов негосударственных СМИ не пустят на предварительное заседание по "делу Белгазпромбанка". Оно начнется 4 февраля в здании суда Московского района Минска, передает euroradio.fm.

Кстати, на заседании будут присутствовать только шестеро обвиняемых, заключивших досудебные соглашения о сотрудничестве. Виктор Бабарико своей вины не признаёт и соглашение не подписывал, поэтому его на заседании не будет.

На сайте Верховного суда сообщается, что в связи с пандемией COVID-19 на заседании будут приниматься меры социального дистанцирования при рассадке.

Зато на суд попадут представители российских СМИ.

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