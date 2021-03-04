Жители Витебска вступились за врача, который рассказал правду о COVID-19 2 4.03.2021, 10:39

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Владимир Мартов

Они требуют не увольнять Владимира Мартова.

Жители Витебска намерены обратиться в главное управление по здравоохранению Витебского облисполкома с просьбой не увольнять заведующего отделением анестезиологии и реанимации БСМП Владимира Мартова. Уже создана электронная петиция, сейчас идет сбор подписей, сообщает "Еврорадио".

"Мы считаем, что в XXI веке увольнение за правду бесчеловечно!", — говорят авторы петиции.

3 апреля у Мартова заканчивается контракт. Администрация больницы уже уведомила врача, что продлевать контракт с ним не будут.

В первую волну COVID-19 Мартов публично и честно рассказывал о ситуации в больнице — о том, что государство по сути бросило медиков наедине с неизученной болезнью, а с СИЗами помогают преимущественно волонтеры.

Авторы петиции убеждены, что Мартова увольняют за его честную и открытую позицию.

"На наш взгляд, это было сделано по той причине, что Владимир Юрьевич Мартов стал одним из первых врачей в Беларуси, кто еще в апреле 2020 года, когда власти уверяли, что никто от COVID-19 у нас не умирает, не побоялся заявить, что проблема есть и она серьезная", говорится в обращении к облздраву.

Авторы петиции просят восстановить доктора в должности. Мартов работает врачом около 30 лет, с апреля 2016-го он возглавляет отделение анестезиологии и реаниматологии.

На утро четверга под петицией подписались более 900 человек.

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