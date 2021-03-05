«Даже «ябатьки» выйдут»: на Красносельском цементном заводе зреет выступление рабочих 5.03.2021, 15:18

ОАО "КрасносельскСтройматериалы"

фото: «Газета Слонимская»

Зарплаты на предприятии резко упали.

Работники ОАО «Красносельскстройматериалы» — одного из трех «модернизированных» цементных заводов — жалуются на падение зарплат.

— Сейчас на руки я получаю 600 рублей. Летом я получал приблизительно 1200. Фактическая зарплата упала потому, что нас заставляют приказом гулять по три дня, — рассказывает «Еврорадио» инженерно-технический работник завода. — Кроме того, не платится премия. Из-за этих и других факторов зарплата у некоторых чуть ли не в два раза меньше. А работы меньше не становится.

Еще один работник завода присылает свои расчетники. За август 2020 года он получил на руки 723 рубля + 214 рублей аванса. А за январь — 404 рубля + аванс в 172 рубля.

— Полный аванс обычно 250–280 рублей. Сейчас уже два раза пришло по 92 рубля. Спихнули все на какие-то проблемы с долгами, — рассказывает рабочий из Красносельска. — Раньше грузчики получали больше мастера, да и объем работы был меньше. Нам доплачивали за уборку территории, сейчас такого нет. В летний сезон объем работы сейчас делается большой, зарплата 1200, но это того не стоит. А зимой принудительно заставляют гулять выходные без сохранения зарплаты.

Зарплаты режут, объем работы не уменьшается, а, наоборот, увеличивается. Раньше такого не было. «Контору» все время ОБЭП «щемит», а толку нет. На днях ОМОН возле “конторы” крутился. Не знаю, с чем это все связано, но все же.

Проблемы с зарплатами на КСМ связывают со вступлением в холдинг — Белорусскую цементную компанию. Это произошло в 2018 году.

— Зимой зарплата падает у нас давно. Такая ситуация на многих заводах. Но сейчас это почувствовалось очень сильно. Даже лукашенковские с завода говорят, что если им не будут платить зарплату, то выйдут на демонстрацию, — продолжает инженер.

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