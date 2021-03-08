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Слонимский активист: У лукашенковской системы нет будущего

  • 8.03.2021, 13:46
Слонимский активист: У лукашенковской системы нет будущего
Виктор Марчик

Ситуация для власти безвыходная.

Сайт Charter97 поговорил о ситуации в регионах с активистом гражданской кампании «Европейская Беларусь» из Слонима Виктором Марчиком.

— Чувствуют ли люди в регионах на своем кошельке ухудшение экономической ситуации в стране?

— Да, конечно, люди уже начали ощущать, но еще не в полной мере. Полностью почувствуют, когда будут задерживать пенсии, упадут зарплаты, поднимутся цены, упадет белорусский рубль. Пока это только ощущается на ценах: коммуналка и разные товары в магазинах. Однако люди уже знают, что ожидать ничего хорошего не стоит, что будет еще хуже. Кто-то закупается заранее продуктами. Люди стараются тратить белорусский рубль, закупаясь оптом на будущее в более дешевых магазинах.

— Как это влияет на протестные настроения?

— В принципе, у людей и до этого было нехорошее отношение к власти. Сейчас оно будет ухудшаться. Что бы власть не делала, что бы она не говорила, люди начинают прозревать. Они видят, что творится вокруг, потому что информация поступает из интернета и простому обывателю есть с чем сравнивать. Протестное настроение есть.

Естественно, при этой системе власти ничего меняться в лучшую сторону не будет, только ухудшаться, так как за 26 лет, практически, подушки безопасности не были созданы. Все было разворовано вышестоящим руководством. Я думаю, если Лукашенко не поможет его друг Путин, то в ближайшее время мы можем ожидать девальвацию рубля. Если он ему и даст что-то, то под это Лукашенко придется какую-то часть Беларуси продать. Подобное развитие ситуации может отсрочить на месяцев 5-6 конец режима, но все равно ситуация безвыходная. У системы, которая сейчас действует в Беларуси, нет будущего.

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