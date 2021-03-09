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В Гомеле пенсионер МВД отстоял свой бело-красно-белый забор

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  • 9.03.2021, 18:52
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В Гомеле пенсионер МВД отстоял свой бело-красно-белый забор
Михаил Русак
Фото: «Радыё Свабода»

Делом о БЧБ-заборе занималась прокуратура.

В Гомеле закрыли дело об административном правонарушении в отношении пенсионера МВД Михаила Русака, который выкрасил забор у своего дома в бело-красно-белый цвет, сообщает «Радыё Свабода».

Михаил Русак, пенсионер МВД, живет с женой и детьми в собственном доме в Ченках, что под Гомелем. В сентябре он установил у себя во дворе бело-красно-белый флаг. Через несколько дней ночью неизвестные сломали древко и украли флаг. Михаил пожаловался в милицию. Вора не нашли, а на пенсионера решили составить протоколы: якобы поступила жалоба, что его флаг оскорбил чувства заявителя.

Фото: «Радыё Свабода»

Затем последовал административный протокол, составленный сельсоветом. «Гражданин Русак не принял своевременных и надлежащих мер для поддержания надлежащего состояния внешнего вида дома и разместил на фасаде дома незарегистрированную символику (бело-красно-белые флаги), что представляет собой произвольное изменение архитектурных и конструктивных элементов фасада дома». Пенсионера оштрафовали на 405 рублей.

Фото: «Радыё Свабода»

Михаил попытался объяснить, что «архитектурные элементы» не могут быть нарушены флагом. В ответ власти перешли к «силовому варианту» разрешения конфликта: к Михаилу пришли представители милиции, сельсовета, коммунальных служб — и просто сняли бело-красно-белые флаги.

Мужчина подал жалобу в прокуратуру на то, что, по его мнению, является незаконными действиями государственных чиновников — и покрасил свой забор в бело-красно-белые цвета.

«Опять же ко мне пришли те же неизвестные люди, что и впервые, видимо, милиционеры. Требовали перекрасить забор. Я спросил у них, в какой же цвет мне красить — и попросил обязательно предоставить нормативный акт, которым это регулируется», — рассказал Русак.

На днях из РОВД ему сообщили, что по поручению прокуратуры Гомельского района принято решение о прекращении административного дела.

Фото: «Радыё Свабода»
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