Независимые эксперты: Караник занимается манипуляциями, смертность от COVID-19 в Беларуси выше официальной в 10–15 раз 7 19.04.2021, 12:30

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фото: tut.by

Пусть власти огласят статистику за прошлый год.

Бывший министр здравоохранения Владимир Караник активно комментирует в Facebook события в Гродненской области и стране. Один из постов посвящен статистике смертности от коронавируса. Чиновник защищает цифры, которые официально публикует Минздрав. Независимые эксперты говорят, что на самом деле пост бывшего министра – манипуляция и пропаганда, сообщает «Белсат».

В своем Facebook бывший министр здравоохранения Владимир Караник, который сейчас руководит Гродненской областью, пишет, что в комментариях к его постам часто появляются вопросы не по тематике поста, а о коронавирусной инфекции. Чиновник решил пояснить скептикам, что официальная статистика отражает реальное состояние смертности населения от коронавируса.

«Вы видели в нашей стране стадионы и торговые центры, наспех переделанные под больницы, как во многих других странах? Вы наблюдали километровые очереди в приемные покои больниц за консультацией? Вы знаете случаи, когда пожилой пациент уступал свой аппарат ИВЛ более молодому и погибал, как это было в Италии? Вы видели рефрижераторы с телами умерших, которые стоят около больниц, потому что умерших столько, что морги их никак не вмещают, как это было в США? Вы видели дома престарелых с покинувшим их персоналом и телами умерших стариков, оставшимися без медицинской помощи и ухода, как это было в Испании? Вы видели колонны военных грузовиков, вывозящие гробы с умершими, как это было в Италии? Или, может быть вы видели, другие признаки массовой смертности, которые мы наблюдали в ряде стран?

У нас маленькая страна, такое скрыть невозможно, этого просто не было! Поэтому хочу вспомнить мудрого Демокрита, подчеркивавшего, что благоразумен тот, кто не печалится о том, чего не имеет, и, напротив, рад тому, что имеет. Проявляйте благоразумие, прекратите уже спекуляции на эту тему. Лучше адресуйте слова благодарности работникам системы здравоохранения и Государству в целом, сумевшему несмотря на все трудности, предпринять эффективные, научнообоснованные меры защиты от коронавирусной инфекции. Ну, а если не видите оснований делать это сейчас, найдите хороший повод. К примеру, 12 мая – Всемирный день медицинских сестер, а 20 июня – День медицинского работника. Но, главное – выполняйте рекомендации по индивидуальным мерам безопасности и социальному дистанцированию!

Как не раз говорили эксперты, включая специалистов ВОЗ, окончательный, углубленный анализ последствий пандемии возможен только после ее завершения. Тогда будет дополнительно, скрупулезно проанализирована смертность, обусловленная непосредственно данной инфекцией, а также смертность от обострения хронической патологии на фоне активного либо перенесенного инфекционного процесса. Напомню и о смертности от иной патологии, связанной с поздним обращением. Увы, но некоторые пациенты не обращались в медицинские учреждения из-за боязни заразиться. Кроме того, будет проанализировано влияние сокращения объемов мероприятий по диспансерному наблюдению на демографические показатели. Не сомневайтесь, такой развернутый анализ появится, но тот факт, что наша страна с честью проходит это серьёзнейшее испытание, останется неоспоримым.

Тенденция выдавать белое за черное, верх – за низ, а запад – за восток, – одна из самых разрушительных. Осознайте это. Берегите себя и своих близких! Всем – здоровья!», – написал Владимир Караник.

Независимые эксперты критикуют статистику Минздрава.

«Это вообще манипулятивные моменты, когда вытягиваются отдельные ситуации из абсолютно разных стран с разными условиями. Потом эти же события интерпретируются по-своему. Если речь идет о том, что целые дома престарелых вымирали – то это определенное преувеличение. А самое главное, если посмотреть с научной точки зрения и не выдергивать какие-то отдельные моменты, это цифра избыточной смертности на душу населения. Если Минздрав и Караник убеждены и хотят доказать с научной точки зрения всему миру, что Беларусь так хорошо отреагировала на эпидемию – то пусть огласят цифру смертности за прошлый год, чтобы было видно число избыточной смертности. И этот показатель сравнят с той самой Испанией, Францией, или США. И это будет самый лучший аргумент. Ведь какие-то выдергивания фактов, преувеличения – это абсолютно ненаучная дискуссия и просто манипуляция дискуссионная», – сказал Андрей Елисеев, директор исследований в исследовательском центре «Центр EAST».

Исследователь приводит расчеты, согласно которым смертность от коронавируса в Беларуси выше официальной в 10–15 раз.

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