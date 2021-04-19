закрыть
19 апреля 2021, понедельник, 23:39
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Активистов «Европейской Беларуси» Андрея Войнича и Максима Винярcкого этапировали в Могилевское СИЗО

  • 19.04.2021, 21:20
  • 1,006
Активистов «Европейской Беларуси» Андрея Войнича и Максима Винярcкого этапировали в Могилевское СИЗО

Ранее в могилевское СИЗО уже этапировали Павла Юхневича и Дмитрия Козлова.

Активистов гражданской кампании «Европейская Беларусь» Андрея Войнича и Максима Винярского этапировали в Могилевское СИЗО.

Об этом сообщает телеграм-канал «Баста!»

Напомним, что «суд» над активистами «Европейской Беларуси» пройдёт в Могилеве. Ранее в могилёвское СИЗО уже этапировали Павла Юхневича и Дмитрия Козлова.

Андрей Войнич. Фото из facebook
Максим Винярский
Павел Юхневич
фото: europeanbelarus.org
Дмитрий Козлов
фото: svaboda.org
Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.

популярное за неделю

Мнение

Революция. Level up
Революция. Level up Ирина Халип
Правила маскировки для уходящей вертикали
Правила маскировки для уходящей вертикали Владимир Халип
Заговор манкуртов
Заговор манкуртов Андрей Санников
Беларусы сталі прыкладам салідарнасці
Беларусы сталі прыкладам салідарнасці Сяргей Законнікаў