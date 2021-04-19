Активистов «Европейской Беларуси» Андрея Войнича и Максима Винярcкого этапировали в Могилевское СИЗО
- 19.04.2021, 21:20
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Ранее в могилевское СИЗО уже этапировали Павла Юхневича и Дмитрия Козлова.
Активистов гражданской кампании «Европейская Беларусь» Андрея Войнича и Максима Винярского этапировали в Могилевское СИЗО.
Об этом сообщает телеграм-канал «Баста!»
Напомним, что «суд» над активистами «Европейской Беларуси» пройдёт в Могилеве. Ранее в могилёвское СИЗО уже этапировали Павла Юхневича и Дмитрия Козлова.