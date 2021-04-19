Активистов «Европейской Беларуси» Андрея Войнича и Максима Винярcкого этапировали в Могилевское СИЗО 19.04.2021, 21:20

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Ранее в могилевское СИЗО уже этапировали Павла Юхневича и Дмитрия Козлова.

Активистов гражданской кампании «Европейская Беларусь» Андрея Войнича и Максима Винярского этапировали в Могилевское СИЗО.

Об этом сообщает телеграм-канал «Баста!»

Напомним, что «суд» над активистами «Европейской Беларуси» пройдёт в Могилеве. Ранее в могилёвское СИЗО уже этапировали Павла Юхневича и Дмитрия Козлова.

Андрей Войнич. Фото из facebook

Максим Винярский

Павел Юхневич

фото: europeanbelarus.org

Дмитрий Козлов

фото: svaboda.org

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