Вопрос к белорусским футболистам 7 Алесь Сивый

2.04.2021, 13:06

3,958

Что сложнее: быть тряпкой в жизни или на поле?

На этой неделе национальная сборная Беларуси по футболу вписала в летопись белорусского футбола еще одну страница - можно сказать, трагическую.

Ведь поражение в отборочном матче чемпионата мира-2022 от команды Бельгии со счетом 0:8 - это не только крупнейший провал за всю историю и "большая неожиданность" (как сказал главный тренер белорусской команды Михаил Мархель), а показатель того трагического состояния, в котором находится этот вид спорта в нашей стране.

Если и можно о чем-то спорить, то о том, это дно или белорусский футбол еще может его пробить.

"Болельщикам можно только принести извинения, - посыпал после игры голову пеплом Мархель. - Игра нам совершенно не удалась. Из того, что мы запланировали, ничего не удалось реализовать, поэтому и такой результат. Я с себя вины не снимаю, наверное, что-то было не так. Но на скорую руку делать выводы не надо. Нужно всем остыть и проанализировать, почему так произошло.

Футболистам, если не хватает мастерства, нужно как-то мотивировать себя. Эта игра показала, что мотива у игроков не было. Опустили руки и практическая перестали играть. Для меня, как для главного тренера, это большая неожиданность. Таких провалов мы не могли даже в страшном сне себе представить".

Что примечательно, большинство болельщиков в этой ситуации не сочувствует сборной. В первую очередь из-за того, что основные футболисты, тренеры и Федерация после выборов не высказались по поводу того, что происходило в стране, а заняли, так сказать, странную позицию. А тех игроков, которые все-таки высказали свое мнение, сегодня в команде нет.

Кстати, футболисты сборной Бельгии перед матчем с белорусами поддержали акцию против нарушения прав человека в Катаре и вышли на игру в майках с надписью "Футбол за перемены". Если бы наши игроки одели такие майки, то сегодня, видимо, уже и Мархель вылетел бы из своего кресла, как пробка из бутылки шампанского, и другие основные лица из Федерации во главе с Владимиром Базановым.

Футболисты сборной Бельгии перед матчем даже склонили колени в поддержку этой акции, а вот белорусские игроки не поддержали своих коллег и остались стоять. Видимо, чтобы их затем не обвинили в участии в политической акции. Как написал кто-то на форуме: "довольно сложная задача – выяснить, что сложнее: быть тряпкой в жизни или на поле?”

Бельгийцам затем понадобилось всего 90 минут, чтобы не только поставить белорусов на колени, но и хорошенько ткнуть их носом в траву.

Разбор полетов, конечно, еще будет. Это историческое поражение еще долго будет вспоминаться и футболистам, и главному тренеру.

Но вот вопрос: почему тот же Мархель после такой позорной игры не заявил о своей отставке? Почему руководство федерации футбола во главе с Владимиром Базановым не сказало: "Это мы довели национальную команду до состояния деградации, а потому уходим в полном составе".

А если это не они довели, то зачем вообще нужна такая федерация, которая не руководит никакими работами?

Но все молчат, все виновато опускают глаза, но не спешат покидать теплые кресла. Они их оставили бы уже давно, если бы сказали правду о том, что происходит в стране. Но ведь не для этого же молчали.

Поэтому и на колени наши футболисты не становились в знак солидарности с коллегами, и майки с надписью "Футбол за перемены" не надевали.

А поражение со счетом 0:8? Здесь, как говорят, можно перевернуть страницу. И - к новым высотам в этом каньоне!

Алесь Сивый, "Народная воля"

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».