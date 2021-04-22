Литва допустила высылку российских дипломатов вслед за Чехией 4 22.04.2021, 14:10

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В стране сейчас обсуждают, как лучше выразить солидарность.

Власти Литвы допускают возможность высылки из страны в знак солидарности с Чехией сотрудников посольства РФ в Вильнюсе. Об этом заявила главный советник президента Литвы по внешней политике Аста Скайсгирите, сообщает Respublika.

Помощник президента Литвы говорит, что сейчас обсуждается по "дипломатическим каналам, как лучше выразить солидарность вместе". Рассматривается возможность высылки дипломатов РФ.

"Президент (Литвы Гитанас Науседа, - ред.) Полностью поддерживает усилия Чешской Республики по сокращению присутствия иностранной военной разведки на территории страны-члена НАТО, а также выражает солидарность с действиями чешского правительства", - заявила она.

Напомним, что 17 апреля глава МИД Чехии Ян Гамачек принял решение выслать из страны 18 российских дипломатов, которые были идентифицированы как офицеры российских спецслужб. Целью диверсантов мог быть срыв поставки оружия Украиной. Во время происшествия погибли два человека.

Вице-премьер чешского правительства Ян Гамачек допустил, что из Праги вышлют всех российских дипломатов. Он отметил, что не ожидал от российской стороны, в ответ на высылку 18 дипломатов из Праги, что Москва пойдет на высылку 20 чешских дипломатов.

Следствие установило, что россияне "Александр Петров" и "Руслан Боширов" не только взорвали склады, но и пытались отравить владельца компании Emco Эмилиана Гебрева. Позже они же отравили российского перебежчика Сергея Скрипаля и его дочь в британском Солсбери. Чешская полиция объявила "Петрова" и "Боширова" в розыск. По данным проекта Bellingcat, "Боширов" - это полковник ГРУ Генштаба ВС РФ Анатолий Чепига, а "Петров" - военный медик ГРУ Александр Мышкин.

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