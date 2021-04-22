Сегодня в мире подтвердили рекордное число новых случаев COVID-19 22.04.2021, 22:06

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Опубликованы данные ВОЗ.

В четверг, 22 апреля, в мире подтвердили 874 тыс. новых случаев коронавирусной инфекцией, что является рекордным показателем за все время пандемии. Об этом свидетельствуют данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Предыдущий рекорд суточного прироста больных COVID-19 был установлен 20 декабря 2020 года, тогда было зарегистрировано 851 тыс. новых инфицированных.

С начала пандемии подтвердили, по данным ВОЗ, уже 143,4 млн случаев коронавирусной инфекции.

В пятерку стран с наибольшим количеством подтвержденных инфицирований входят США (более 31 млн), Индия (почти 16 млн), Бразилия (14 млн), Франция (почти 5,3 млн) и Россия (более 4,7 млн).

С начала пандемии скончались 3,05 млн пациентов с COVID-19, из них 14 тыс. – 22 апреля.

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