УЕФА поставил условие основателям Суперлиги 1 23.04.2021, 22:12

1,962

фото: satinfo24.pl

О новом турнире было объявлено 19 апреля.

Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин прокомментировал ситуацию вокруг проекта Суперлиги. Его слова приводит Associated Press.

Глава УЕФА поставил условие четырем клубам-основателям нового турнира, которые пока не объявили об отказе от проекта. Речь идет о мадридском «Реале», «Барселоне», «Ювентусе» и «Милане». Чеферин подчеркнул, что эти клубы могут остаться без Лиги чемпионов, если они предпочтут собственное соревнование.

«Какие будут санкции? Пока мы ждем юридической оценки случившегося. Но все прекрасно понимают, что их действия не останутся без последствий», — добавил он.

На данный момент проект Суперлиги приостановлен. Недовольство со стороны УЕФА и угрозы санкций привели к тому, что шесть клубов Английской премьер-лиги (АПЛ) из числа учредителей нового турнира отказались от участия в нем.

О новом турнире было объявлено 19 апреля. Заявление появилось на сайте мадридского «Реала». В дальнейшем именно президент «королевского клуба» Флорентино Перес позиционировался как глава Суперлиги.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».