Нардеп Наливайченко: Украина должна требовать немедленной остановки БелАЭС
- 27.04.2021, 13:25
- 1,650
Недавний взлом сайта электростанции – тревожный сигнал о пробелах в безопасности.
Несмотря на объективные сомнения по соблюдению требований безопасности на Белорусской атомной электростанции, украинская власть продолжает закупать у нее электроэнергию и таким образом финансировать агрессора, так как эти деньги идут в Россию, заявил в своем Facebook нардеп от «Батьківщини» Валентин Наливайченко
25 апреля хакеры взломали сайт Белорусской АЭС и это тревожный сигнал о пробелах в безопасности такого объекта, как атомная электростанция, написал политик.
«Где гарантия, что злоумышленники не смогут проникнуть во внутренние сети? А в случае аварии, которая из-за ошибок при проектировании и строительстве станции может случиться в любой момент, все спишут на внешнее вмешательство и обвинят США, Литву, Украину и так далее... Еще в феврале группа украинских парламентариев обратилась к МАГАТЭ с просьбой провести детальную инспекцию Белорусской АЭС, которая создает потенциальную угрозу для Украины и всего региона», – подчеркнул он.
Наливайченко добавил, что 26 апреля ожидался импорт около 1 млн кВт-ч.
«Импорт тока открыто лоббирует национальный энергетический регулятор НКРЭКУ, который по решению Верховной Рады уже должен запретить любые поставки. Украина, как и наши союзники в странах Балтии, должна требовать немедленной остановки Белорусской АЭС до полной и детальной проверки ее безопасности, а не вопреки позиции объединенной Европы покупать у нее электроэнергию!» – подытожил нардеп.