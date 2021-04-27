Нардеп Наливайченко: Украина должна требовать немедленной остановки БелАЭС 27.04.2021, 13:25

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Недавний взлом сайта электростанции – тревожный сигнал о пробелах в безопасности.

Несмотря на объективные сомнения по соблюдению требований безопасности на Белорусской атомной электростанции, украинская власть продолжает закупать у нее электроэнергию и таким образом финансировать агрессора, так как эти деньги идут в Россию, заявил в своем Facebook нардеп от «Батьківщини» Валентин Наливайченко

25 апреля хакеры взломали сайт Белорусской АЭС и это тревожный сигнал о пробелах в безопасности такого объекта, как атомная электростанция, написал политик.

«Где гарантия, что злоумышленники не смогут проникнуть во внутренние сети? А в случае аварии, которая из-за ошибок при проектировании и строительстве станции может случиться в любой момент, все спишут на внешнее вмешательство и обвинят США, Литву, Украину и так далее... Еще в феврале группа украинских парламентариев обратилась к МАГАТЭ с просьбой провести детальную инспекцию Белорусской АЭС, которая создает потенциальную угрозу для Украины и всего региона», – подчеркнул он.

Наливайченко добавил, что 26 апреля ожидался импорт около 1 млн кВт-ч.

«Импорт тока открыто лоббирует национальный энергетический регулятор НКРЭКУ, который по решению Верховной Рады уже должен запретить любые поставки. Украина, как и наши союзники в странах Балтии, должна требовать немедленной остановки Белорусской АЭС до полной и детальной проверки ее безопасности, а не вопреки позиции объединенной Европы покупать у нее электроэнергию!» – подытожил нардеп.

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