Как сейчас белорусам купить авто из Европы 5.04.2021, 10:25

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Рекомендации, как выбрать, купить и привезти машину с европейского аукциона.

Для тех, кто не хочет покупать новую машину белорусской или российской сборки, есть два варианта: заказать автомобиль в США или в Европе. Настала пора обратиться к европейским аукционам. Tut.by разбирался, есть ли смысл делать это самому или проще сразу обратиться к посредникам, а заодно узнал, какие машины сейчас пригоняют из Европы чаще всего.

Из-за пандемии цены стали расти

Сейчас сосредоточимся на том, как выбрать, купить и привезти автомобиль с европейского аукциона. После появления указа о льготной растаможке интерес к машинам из Европы не снижается. Белорусы вспомнили чудесные времена до вступления в Таможенный союз. Правда, в прошлом году из-за коронавируса границы закрылись, и о поездках за автомобилями пришлось забыть. Зато во всю мощь заработали европейские аукционы по продаже лизинговых авто. Именно они стали основными поставщиками машин на рынок Беларуси.

Павел, специалист компании Автогарант.бел, говорит, что сейчас цены начали расти.

— В прошлом году в первой фазе пандемии коронавируса цены на лизинговых аукционах были низкими. Я бы даже сказал, очень низкими. К примеру, Peugeot 308 можно было купить за 3−3,2 тысячи евро. Это цена аукциона. Сейчас, условно говоря, такая же машина стоит в районе 5 тысяч евро. Почему выросли цены? Одна из причин — локдауны в некоторых странах. Европейцы уже не наматывают такие пробеги, как раньше. Соответственно, сдают меньше машин на продажу. Пробеги маленькие, менять на новую нет смысла. Получается ситуация, когда машин в продаже мало, но весенний спрос никто не отменял.

Как все сделать самостоятельно

— Нет никаких особых проблем в том, чтобы купить автомобиль с аукциона в Европе, полагаясь только на свои силы. Но есть некоторые нюансы, о которых надо знать, — сразу предупреждает Павел.

Самый простой способ — пойти на авторынок и выбрать из того, что есть. Предложений по «свежим» автомобилям из Европы очень много. Универсалы, кроссоверы, минивэны — три самых популярных типа кузова. Какие в этом случае могут быть проблемы?

— Пробеги по-прежнему корректируют. Мы знаем случай, когда на машине в общей сложности отмотали 300 тысяч. Она приехала с европейского аукциона с 360 тысячами км на одометре, на нашем рынке их превратили в 160 тысяч. А потом машина «ушла» в Россию, и там ее выставили с пробегом 60 тысяч.

Впрочем, это не отменяет того, что на рынке можно купить машину с честным пробегом и в хорошем состоянии. При этом всегда есть возможность свозить понравившийся экземпляр на диагностику. По словам Павла, такой вариант покупки чаще всего выбирают люди старшего поколения, в возрасте больше 40 лет. Им важно видеть то, что они покупают.

Второй вариант — попытаться провернуть всю схему по выбору, покупке и доставке автомобиля в Беларусь самостоятельно.

— Это возможно, но надо знать и учитывать некоторые нюансы. И начну с того, что в прямых европейских аукционах физлицо участвовать не может. Только юрлицо, причем в последнее время требуется, чтобы оно было зарегистрировано на территории Евросоюза. Плюс некоторые аукционы добавляют дополнительные фильтры. Например, для регистрации фирма должна существовать не менее двух лет и вести какую-то деятельность.

Но существуют еще так называемые «аукционы-прокладки». Они «парсят», то есть собирают всю информацию с сайтов прямых аукционов. На таком аукционе уже можно зарегистрироваться как физлицо и вести торги, делать ставки. Иногда требуется внести для этого какой-то депозит.

— Такие «аукционы-прокладки» накидывают свою маржу за услуги. Но есть свои особенности. Вот пример. Белорус на таком вот посредническом аукционе делает ставку за автомобиль — пусть 7 тысяч евро. Но может получиться так, что «посредник» уже на прямом аукционе поставит сумму 6200 евро. И если выиграет, то положит эту разницу себе в карман. Белорус заплатит 7 тысяч, которые он поставил. Если такой «фокус» не пройдет, то просто скажут клиенту, что его ставка не выиграла.

В то же время профессиональные игроки на рынке, имеющие прямой доступ к аукциону, могут поставить не 6200, а 6300 евро и выиграют эту машину. А клиент на посредническом аукционе будет видеть, что при ставке 7 тысяч проиграл.

— Но при всем этом ты можешь без проблем выиграть машину, оплатить, тебе ее доставят. В этих посреднических системах все предусмотрено, и после выигрыша аукциона будет видна стоимость авто с доставкой до СВХ в Беларуси и даже сроки доставки. Но на каждом этапе покупатель немного переплачивает — на аукционе, на доставке, еще на каких-то услугах. Нужно еще знать, где какой аукционный сбор. Он может быть включен в ставку, может рассчитываться из процента от цены автомобиля, быть плавающим или фиксированным.

Существуют три вида торгов на европейских аукционах. Buy it now, то есть «купи сейчас» по указанной цене. Чаще всего это дорогие лоты. Их цена никак не меняется.

Есть так называемые слепые торги, когда участники не видят ставок, а иногда даже и начальной стоимости. Назначаешь свою цену, торги закрываются, и до двух суток аукцион может взять паузу, чтобы выявить победителя. Если самая высокая ставка аукцион устраивает, машина продана. Но если нет, то машина снимается с торгов и выставляется позже еще раз. На закрытых аукционах чаще всего можно купить автомобиль по самой низкой цене. Но для этого надо очень тонко чувствовать рынок, колебания цен.

Открытые торги — самые простые и понятные. Есть начальная цена, есть шаг, с которым делаются ставки, — от 50 евро и выше. Чаще всего цена покупки окажется выше, чем при «слепых» торгах, но может быть и ниже. Это зависит от множества факторов. Например, в один день за машину торговались 10 участников, а в другой — 50.

После оплаты при покупке по этой схеме на автовоз где-нибудь в Италии грузят ваш автомобиль, к нему прилагаются ключи и CMR-накладная. Дальше машину везут в страну, где зарегистрирован аукцион-посредник либо трейдер. Обычно это Литва.

— Машину принимают, ставят печать на CMR и почтой отправляют ее на аукцион. Там все проверяют и уже только тогда отправляют все документы — бриф, техпаспорт и так далее. Но есть и аукционы, которые работают напрямую. Оплатил — и в течение нескольких дней машина со всеми документами отправляется в Беларусь.

Вердикт специалиста такой: если есть желание взять все риски на себя, есть понимание рынка, скачков цен, принципа торгов — то можно заняться покупкой самостоятельно. Никаких особенных препятствий для этого нет.

Чуть более простой путь — купить машину в Литве. Там тоже есть так называемые трейдеры, которые выкупают машины на других европейских аукционах. Потом они доставляют машину в Литву, могут провести легкую предпродажную подготовку — мойку, химчистку, полировку. И выставляют на продажу.

— Но в этом случае есть чисто психологический нюанс — тяжело вот так без бумажного какого-то договора перевести деньги за машину в другую страну. Хотя в подавляющем большинстве случаев проблем не будет — машину доставят, причем если не будет каких-то форс-мажоров на границе, сделают это за два-три дня. Доставка из Вильнюса стоит примерно 200 евро, а вот из Италии доходит до 700.

Покупка через брокера

Как и при покупке авто из США, подавляющая часть желающих привезти автомобиль из Европы все же пользуется услугами посредников-брокеров. Они зарегистрированы на прямых аукционах, ориентируются в ценах, моделях и комплектациях.

— У меня были примеры, когда клиент входит в раж на торгах, начинает повышать и повышать. И если его некому остановить, то по итогу он может купить машину сильно дороже ее рыночной стоимости, — говорит Павел.

Есть еще нюансы, о которых могут знать не все и не всегда. Особенно когда пытаешься купить автомобиль самостоятельно первый раз.

— Например, иногда бывает выгоднее купить автомобиль с пробегом не 140 тысяч км, а 160. Потому что к этому пробегу у машины уже может быть сделано большое ТО — заменен ремень ГРМ, поставлены новые тормозные диски и колодки, шины. Для перестраховки останется поменять масло/фильтры. Тем не менее за машины с маленьким пробегом еще активно борется внутриевропейский рынок. И у них другие бюджеты, они могут больше поставить. Машины с пробегом больше 150 тысяч км уже чаще всего идут на экспорт.

Объем сведений об автомобиле зависит от политики аукциона и профессионализма компании, которая делала оценку авто. Брокеры, которые занимаются подбором авто, ведут свой рейтинг «оценщиков». Например, у одних может быть высокий процент скрытых повреждений, которые обнаруживаются уже только после доставки покупателю.

— Чаще всего европейские аукционы указывают кузовные дефекты — притертости, царапины, вмятины, сколы. Часто есть царапины на дисках. Указывают дефекты салона: протертые коврики, дырки от сигарет, сломанные дефлекторы и другая фурнитура. С подвеской чаще всего у машин проблем нет. Обычно каких-то крупных дефектов не встречается, хотя всегда есть исключения. Что еще надо знать? Лишь немногие аукционы предоставляют информацию о том, что автомобиль красился. В Европе косметический окрас, например, сколов не считается чем-то плохим, ухудшающим потребительские качества автомобиля.

Что еще надо знать?

Во всех случаях покупки с аукциона (за исключением Литвы) от момента оплаты до доставки автомобиля на СВХ в Беларусь проходит 2−3 недели, если не случается задержки в несколько дней на границе.

При работе с компанией-брокером чаще всего требуют обеспечительный платеж. Он выступает гарантией того, что если клиент выиграет торги, то оплатит автомобиль. Потом этот платеж включается в стоимость машины.

Перед тем как заняться подбором и покупкой авто на аукционе, нужно внимательно прочитать договор, хотя они бывают очень объемными. В договоре обычно прописывается ответственность аукциона за скрытые дефекты и возможность предъявить претензию.

— Здесь опять же все зависит от правил аукциона. Одни вообще не принимают никаких претензий. Другие не рассматривают повреждения или дефекты стоимостью до 1000 евро. А есть и такие, которые даже за несделанную химчистку отправляют деньги. Те компании, которые имеют прямой доступ на аукционы, могут эти претензии предъявлять. Но процент машин с «косяками» реально очень мал, и чаще всего это могут быть какие-то мелочи.

Топ самых популярных марок и моделей в 2020 году

Сервис ka.belarus составил график популярности моделей машин из Европы за 2020 год. График построен на основе выборки из 6500 автомобилей, которые гарантированно прибыли и растаможены в Беларуси в прошлом году.

1. Peugeot 308 — 4,96%

2. Volkswagen Passat — 4,16%

3. Renault Kadjar — 3,54%

4. Сitroen С4 Grand Picasso — 3,48%

5. Renault Grand Scenic — 3,45%

6. Nissan Qashqai — 3,36%

7. Renault Talisman — 3,36%

8. BMW 2 — 3,11%

9. Renault Megane — 2,97%

10. Ford Mondeo — 2,81%

При этом сервис сообщает, что к концу 2020 года ситуация изменилась. Топ-10 за четвертый квартал значительно отличается от общей статистики за 2020 год.

1. Volkswagen Passat +33%

2. Renault Talisman +60%

3. Peugeot 308 -38%

4. Citroen C4 Grand Picasso +9%

5. Renault Scenic +51%

6. Renault Kadjar -16%

7. Renault Grand Scenic +5%

8. Renault Espace +49%

9. BMW 2 +4%

10. Renault Megane +10%

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