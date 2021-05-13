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В пятницу в Беларуси ожидается до +23 градусов

  • 13.05.2021, 19:13
В пятницу в Беларуси ожидается до +23 градусов

Будет облачно с прояснениями.

Дожди и порывистый ветер ожидаются в Беларуси 14 мая, сообщили БелТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В пятницу будет облачно с прояснениями. На большей части территории страны пройдут дожди. Днем местами возможны грозы. Ветер прогнозируется юго-восточный, южный 5-10 м/с, с порывами до 14 м/с, днем при грозах - до 15-18 м/с.

Температура воздуха ночью составит 7-13 градусов выше нуля. Днем будет 15-21 градус тепла, по юго-востоку - до плюс 23.

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